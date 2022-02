Salzkorn SRF-Moderatoren zeigen sich künftig oben ohne Die beiden «10vor10»-Moderatoren Arthur Honegger und Urs Gredig wollen modische Vorreiter sein und geben sich obenherum neuerdings betont locker. Ob das gut kommt? Alexandra Pavlović Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Künftig oben ohne. So wollen sie nun daherkommen. So wollen sie sich nun den Schweizerinnen und Schweizern vor dem Bildschirm präsentieren. Die SRF-Moderatoren Arthur Honegger und Urs Gredig geben sich in den Newssendungen von «10vor10» seit gut einem Monat betont locker. Weg mit dem klassischen Stil, her mit der Moderne. Tschüss Krawatte, hallo nackter Hals!