Salzkorn Ruhe im Ruhewagen! Und hier eine dringende Durchsage der Leitstelle: Ab sofort werden im öffentlichen Verkehr keine lautstarken Vorträge mehr gehalten. Das gilt für alle. Auch für Bedienstete der Staatsbahnen. Pascal Hollenstein 21.09.2021, 05.00 Uhr

Zu den wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften der schweizerischen Staatseisenbahnen gehört der so genannte Ruhewagen. Es handelt sich hier, wie der Name schon impliziert, um einen Waggon, in dem geschwiegen wird. Im Ruhewagen ist Ruhe. Ende der Durchsage.