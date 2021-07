SALZKORN Pepper lässt freundlich grüssen Thorsten Fischer 12.07.2021, 05.00 Uhr

Bald steht hinter jeder Ecke einer, dachte man, als der lustige Roboter Pepper vor ein paar Jahren lanciert wurde. Grosse Augen, lächelnder Mund und ganz in Weiss sollte er im Alltag unsere Fragen beantworten. Immerhin hat er es in einige Supermärkte, Firmen und Fernsehshows geschafft. Laut Branchenberichten wird seine Produktion nun aber deutlich gedrosselt.

Dabei gilt der freundliche Pepper als einer der ersten sozialen Roboter. Aber: Hatten nicht auch die sozialen Medien freundlich begonnen? Heute stehen die Netzwerke in der Kritik, Gräben zu vertiefen statt Diskussionen zu fördern. Ob das der nächsten Generation sozialer Roboter auch so geht? Jemand stellt eine harmlose Frage und wird im nächsten Moment von der Maschine mit aggressiven Botschaften zugetextet. Fehlt nur noch, dass sie einen mit wild fuchtelnden Greifarmen in die Ecke drängt.

Da loben wir uns doch den friedfertigen Pepper: Wenn ihm nichts mehr einfällt, legt er ein witziges Tänzchen aufs Parkett. Das kann zwar ebenfalls nerven, ist aber völlig harmlos.