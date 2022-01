Salzkorn König sein wird überschätzt Vor dem hoffnungsvollen Biss in den Dreikönigskuchen lohnt sich ein Blick auf den Zustand der Monarchen in Europa. Und war das nicht sowieso ein Irrtum, mit der Königskrone und dem 6. Januar? Adrian Vögele 06.01.2022, 05.00 Uhr

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

Schon wieder 6. Januar! Viele schielen hoffnungsvoll auf den Dreikönigskuchen mit der goldenen Krone. Überlegen Sie es sich gut, bevor Sie zubeissen. Es scheint kein gutes Zeitalter für Monarchen zu sein: Die Queen von England hat mit ihrer Familie nichts als Ärger. In Belgien ist Majestätsbeleidigung neuerdings nicht mehr strafbar, in Norwegen erhält König Harald Morddrohungen und der spanische König schmort nach verschiedenen Skandalen immer noch im Exil. Wer will da schon freiwillig in den Hochadel aufsteigen?

Aber Moment - das mit den «Drei Königen» stimmt ja vermutlich sowieso nicht: In der Bibel war ursprünglich von Weisen oder Sterndeutern die Rede. Klingt schon besser, oder? Weitsicht hat noch niemandem geschadet. Auch wenn man sie mit einer hohen Dosis Rosinen im Königskuchen erkaufen muss. Immerhin sollen die Früchtchen gesund sein, auch für die Augen. Vielleicht entdecken Sie dann am Nachthimmel einen richtig prächtigen Asteroiden in Erdnähe? Das hätte uns gerade noch gefehlt. Aber trotzdem: En Guete!