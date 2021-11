Gegen Corona wirkt das Entwurmungsmittel am besten

salzkorn Gegen Corona wirkt nur das Entwurmungsmittel Prinz Charles ist nach Jordanien gereist. Nun kehrt er mit 60 Liter Weihwasser aus dem heiligen Fluss Jordan zurück. Jürg Ackermann 18.11.2021, 07.06 Uhr

Prinz Charles befindet sich derzeit in Jordanien – auf besonderer Mission. Wie «Bild» am Mittwoch berichtete, wird der britische Thronfolger 60 Liter Wasser im Gepäck haben, wenn er am Wochenende nach London zurückfliegt.