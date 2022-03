Salzkorn Einmal Regen, bitte Thorsten Fischer 08.03.2022, 05.00 Uhr

Regen auf Knopfdruck: In naher Zukunft ist es wohl soweit. Forscher denken an Drohnen, die in die Wolken aufsteigen und dort mit elektrischen Impulsen die himmlischen Schleusen öffnen. Selbstverständlich wird es nicht lange dauern, bis es dazu eine App auf dem Smartphone gibt. So liesse sich mit einem kräftigen Regenguss die Gartenparty des unliebsamen Nachbarn stören, mit dem Sie noch eine Rechnung offen haben. Und ist es dann wirklich Zufall, wenn Mann oder Frau im Schirmgeschäft steht – und es draussen plötzlich in Strömen zu regnen beginnt?

Natürlich, für derlei profane Beweggründe ist die Technologie nicht gedacht. Vielmehr geht es darum, Wasser in von Dürre geplagte Regionen zu bringen. Mit der Technologisierung des Wetters verlieren aber auch alte Redewendungen ihren Zauber. «Nach dem Regen scheint die Sonne» sagen wir und deuten an, dass durch eine höhere Gesetzmässigkeit, die wir nicht beeinflussen können, schon alles gut kommt. Künftig lässt sich offensichtlich sogar dies per Knopfdruck erledigen.