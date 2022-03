Salzkorn Die neuen Traumferien: Pannendienst im Weltraum Der TCS hat neuerdings ein Herz für die Raumfahrt. Das könnte von Vorteil sein: Dort oben steigt die Kollisionsgefahr. Adrian Vögele 01.03.2022, 05.00 Uhr

Wussten Sie, dass der TCS ursprünglich gar nichts mit Autos zu tun hatte, sondern von Velofahrern gegründet wurde? Zur Förderung des Fahrradtourismus! Nun, inzwischen propagiert der Touring-Club ganz andere Ziele: «Ferien im Weltall» heisst der Titel des jüngsten TCS-Magazins. Wer schon länger mit dem Gedanken spielte, sich in den Orbit schiessen zu lassen, hat jetzt endlich eine saubere Übersicht über alle Optionen: SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin, Axiom, Roskosmos. Die Angebote reichen von drei Minuten bis zu zwei Wochen im All, die Preise von 450’000 bis 53 Millionen US-Dollar.

Allerdings: So richtig exklusiv ist die Raumfahrt ja längst nicht mehr. Tausende von Flugobjekten umkreisen die Erde, ständig kommen neue hinzu und zum Aufräumen hat keiner Lust - die Gefahr von Kollisionen und Pannen steigt. Nehmen Sie also besser ein Unfallprotokoll und ein Überbrückungskabel mit, wenn Sie mit dem TCS hochfliegen. Und falls E.T. der Ausserirdische vorbeisaust, bitte bremsen: Als Velofahrer hat er dort oben in jedem Fall Vortritt.