Salzkorn Die einen überborden, andere sind überfordert Wir müssen wieder lernen zu leben - ausserhalb unserer heimeligen Höhle. Noemi Heule 19.06.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Wir haben verlernt zu sterben. Diese fatale Schlussfolgerung war mancherorts zu lesen, als die zweite Coronawelle die Ostschweiz mit voller Wucht traf. Doch wozu etwas lernen, was einen sowieso ereilt, könnte man entgegnen. Der Tod kommt schlussendlich, und das ist durchaus wörtlich gemeint immer.

Viel schlimmer: Wir haben verlernt zu leben. Vor lauter Überleben blieb das Leben auf der Strecke. Und kehrt nun mit voller Wucht zurück. La-Ola-Wellen wallen durch Fussballstadien, Beizen sind nicht mehr nur für Büezer da. Man trifft sich auf der Strasse, im Café, in der Badi. Vor allem: in echt!

Da überborden die einen in jugendlichem Übermut, andere sind überfordert. So sehr, dass das sogenannte Höhlensyndrom salonfähig geworden ist. Menschen, an die Einsamkeit in ihrer heimeligen Höhle gewohnt, sind plötzlich geblendet vom prallen Leben. Jetzt nur keine falsche Scheu! Schliesslich haben wir seit den Höhlenmenschen viel dazugelernt. Zum Beispiel: Säbelzahntiger & Co. sind Geschichte; unsere Zeitgenossen beissen nicht.