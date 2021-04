Salzkorn «Die Bundesregierung: Willkommen!» Ein Willkommens-SMS in der eigenen Küche von der deutschen Bundesregierung? Am Schweizer Bodenseeufer ist man Deutschland räumlich näher als der Innerschweiz. Manchmal nicht nur räumlich. Christian Kamm 17.04.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Geahnt haben wir es ja schon, wir Bewohner des schweizerischen Boden-seeufers, dass wir etwa in den Augen von senkrechten Innerschweizern halbe Deutsche sind. Da blieben wir bis anhin ganz locker. Nun aber ist es quasi amtlich: «Die Bundesregierung: Willkommen! Bitte beachten Sie die Test-/Quarantäneregeln», grüsst an diesem Morgen ein SMS auf dem eigenen Handy. In der eigenen Küche. Der Tee dampft wie immer, gebraut aus Schweizer Wasser (wie immer) und mit einem Beutel von der Migros.

Grundsätzlich ist gegen höfliche Menschen nichts einzuwenden, vor allem wenn es Regierende sind. Aber, ehrlich gesagt, es wäre wirklich nicht nötig gewesen, dass einen die deutsche Bundesregierung im eigenen Haus an diesem durch und durch schweizerischen Morgen willkommen heisst. Andererseits: So richtig einladend ist das alles auch wieder nicht. Zu-mindest ein «Herzlich willkommen» wäre wohl das Minimum, das ein halber Deutscher erwarten dürfte, der von nun an ein ganzer sein soll.