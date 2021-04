Salzkorn Der Krisenbewältigungswortschatz wächst und wächst Die Coronakrise, man muss es ihr lassen, beflügelt eine der schönsten Eigenschaften der deutschen Sprache. Jene Eigenschaft, Wörter beliebig zu verkuppeln, sodass bandwurmgleiche Wortprozessionen mit neuer Bedeutung entstehen. Noemi Heule 15.04.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Und so werden in St.Gallen Wegweisungsorgien veranstaltet, in Deutschland Bundesnotbremsen gezogen und in Vorarlberg Impfdrängler identifiziert. Überhaupt hat sich «impf» zur beliebten Vorsilbe gemausert. Allerorts grassiert der Impfneid, während das Impfschiff nur im Thurgau verkehrt. Letzteres veranlasste Bundesrat Alain Berset zur Aussage: «Ich habe ein neues Wort gelernt.» Nicht nur er.