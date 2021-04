Salzkorn Der ganz normale Corona-Panini-Wahnsinn An einer Primarschule üben sich Kinder in Blasmusik - trotz Corona. An derselben Schule wird nun ein schöner Panini-Brauch verboten - wegen Corona. Pascal Hollenstein 16.04.2021, 10.16 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

An der Primarschule unseres Vertrauens gibt es eine so genannte Bläserklasse, in der die Kinder die sachgerechte Handhabung von Blechblasinstrumenten erlernen. Trotz dieses Coronavirus’ trompeten und posaunen die lieben Kleinen regelmässig und voller Inbrunst, wie man als homeofficegeplagter Anwohner unschwer feststellen kann.

Der Lernfortschritt hält sich in Grenzen. Schallschutzfenster sind eine Option. Die gleiche Schule hat nun aber auch festgestellt: Blasen kann töten. Natürlich nicht, wenn es der instrumentalen Lärmerzeugung dient. Sondern, wenn es leise vonstattengeht.

Der schöne Brauch, Panini-Bildchen zu tauschen, indem man in einen Stapel derselben bläst und die umgedrehten Bildli behält, ist nun von der Schule qua Rundschreiben an die Elternschaft untersagt worden. Wegen dieses Virus’, wie es heisst. Aerosole und so. Man kennt das.

Logische Konsistenz wird an der Primarschule unseres Vertrauens nicht gelehrt. Sonst würden die Kinder wohl sagen, man könne ihnen in die Schuhe blasen.