salzkorn Cervelat-Promis sind arme Würstchen Nach der Annahme des Tabakwerbeverbots soll es nun dem Cervelat und der Rüeblitorte an den Kragen gehen. Das zumindest behaupten ein paar Politiker, die gerne zu Übertreibungen neigen. Jürg Ackermann 17.02.2022, 07.41 Uhr

Erinnern Sie sich an 2007? Drei Ereignisse prägten das Jahr: In Frankreich wurde Nikolas Sarkozy Präsident, in Wimbledon Roger Federer zum fünften Mal Sieger und in der Schweiz herrschte die Cervelat-Krise. Weil die EU den Import von brasilianischen Rinderdärmen verboten hatte, fehlte dem Cervelat plötzlich die geeignete Hülle. Die Lage entspannte sich erst, als die zarten wie robusten Därme des Zeburindes wieder eingeführt werden durften. Schweine- oder Kunstdärme hatten sich als völlig ungeeignet entpuppt.

Unsere Nationalwurst schaffte es auch zuletzt wieder in die Schlagzeilen. Die Gegner des Tabakwerbeverbots behaupteten, bald gehe es auch ihr an den Kragen. Dabei handelte es sich um eine der üblichen Übertreibungen vor Abstimmungen, die mit der Realität so viel zu tun haben wie Cervelat-Promis mit richtigen Stars.

Gemäss Definition ist der Cervelat-Promi ja nichts anderes als ein armes Würstchen, das sich zwar in den Vordergrund drängt, aber nicht wirklich etwas zu sagen hat. Dass das zuweilen auch auf Politiker zutrifft, ist natürlich nur ein übles Gerücht.