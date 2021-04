Salzkorn Bundesrat Cassis schaut aus dem Fenster und lässt sich von Mauerseglern inspirieren Die Mauersegler gehören zu den grössten Virtuosen unter den Vögeln. Daran sollte sich jetzt auch der Bundesrat ein Vorbild nehmen. Jürg Ackermann 28.04.2021, 06.02 Uhr

Andreas Aebi ist ein Vogelfreund. Am Montag installierte der Hobby-Ornithologe und Nationalratspräsident beim Bundeshaus West Nisthilfen für Mauersegler, direkt vor dem Büro von Ignazio Cassis, der dem Treiben fröhlich zuschaute. Der Aussenminister dachte sich wohl: Lieber beobachte ich ein paar Mauersegler beim Nestbau, anstatt mich mit der renitenten EU herumzuschlagen, die beim Rahmenabkommen sowieso macht, was sie will.