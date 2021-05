Salzkorn Brieffreundschaften – Balsam für die Coronaseele Seit Monaten sind wir wegen der Corona-Pandemie in der Isolation. Genau jetzt zeigt sich der Wert von Brieffreundschaften. Daniel Wirth 15.05.2021, 13.26 Uhr

Bald sind wir alle wieder locker drauf. Der Bundesrat zieht in Erwägung, in seinem Drei-Phasen-Modell im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus von der Schutz- in die Stabilisierungsphase zu wechseln. Endlich wieder mehr soziale Kontakte, endlich wieder Freude haben dürfen. Es ist an der Zeit, rauszugehen, nicht mehr im Homeoffice dem Kummer über das Alleinsein nachzuhängen, ohne anderes tun zu können.

Halt! Noch gilt es auszuharren bis Ende Mai. In der monatelangen Isolation kann eines Trost spenden: Brieffreundschaften. Wie tun sie gut, diese Zeilen auf schwerem Papier, schön gestaltet, in blumiger Sprache. Briefe, die von Reisen nach Spanien und Italien handeln, von zauberhaften Landschaften und feinem Essen – und von Begegnungen mit Frauen und Männern, die im Weinberg arbeiten und lachen. Echte Brieffreunde vergessen einen nie. Im Gegenteil: In schwierigen Zeiten erhöhen sie die Kadenz ihrer Schreiben. Das tut so gut! Die Worte von Philipp Schwander und Jan Martel sind Balsam für die Coronaseele.