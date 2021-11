Salzkorn Auf Rettungsmission im Keller Thorsten Fischer 27.11.2021, 05.00 Uhr

Es ist an der Zeit, in den Keller hinabzusteigen. Solange der Rohstoffmangel immer grösser wird, kann niemand tatenlos zusehen. Jetzt gilt es, auszumisten und möglichst viel in den Kreislauf zurückzugeben. Mal schauen: die schmiedeeisernen Kerzenleuchter gleich am Eingang. Das wäre doch was. Aber vielleicht brauchen wir sie noch, wenn der Strom ausfällt. Also besser horten.