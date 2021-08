Salzkorn Auf Entdeckungstour Thorsten Fischer 24.08.2021, 05.00 Uhr

Eigentlich kennen wir diesen Effekt nur aus den Ferien. Man reist einmal im Jahr an ein vertrautes Urlaubsziel und stellt fest, was sich in der Zwischenzeit alles verändert hat. Am Hang stehen plötzlich ein paar neue Häuser, an der Strasse wurden ein paar Bäume gefällt, und das Einkaufszentrum ist bunter und grösser.