salzkorn Angela Merkel geht mit einer Coop-Tasche einkaufen Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin wurde in Berlin fotografiert, wie sie mit einer Coop-Tasche mit Schneemann einen Einkaufsladen verliess. Jürg Ackermann 02.03.2022, 07.32 Uhr

Ein Foto aus Berlin hat dieser Tage Aufsehen erregt – und ein wenig Erheiterung gebracht in der Flut von schrecklichen Meldungen. Angela Merkel wurde in der deutschen Hauptstadt beim Verlassen eines Ladens gesichtet. Das wäre noch keine Sensation, hätte sie ihre Einkäufe nicht in einer Coop-Tasche verstaut.

Wie der «Blick» herausfand und der Grossverteiler bestätigte, handelte es sich dabei um ein spezielles Exemplar mit lustigem Schneemann aus dem Jahr 2017. Wie aber kommt Merkel zu einer Coop-Tasche? Die naheliegendste Vermutung: Es handelt sich hier um Relikt aus ihren Winterferien, die sie als Kanzlerin oft in Pontresina auf Langlaufskis verbrachte.

Überhaupt kann man sich fragen, warum die einst mächtigste Frau der Welt, die so lange regierte, in Berlin einkaufen geht und sich nicht irgendwo an einem Strand erholt. Schreibt sie an ihren Memoiren? Übernimmt sie bald ein Mandat bei der UNO? Da Merkel über Privates kaum spricht, sind das offene Fragen. Immerhin in einem Punkt gibt es jetzt aber Klarheit: «Mutti» ist kein Migros-, sondern ein Coop-Kind.