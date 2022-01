Rolex am Arm, Brett vor dem Kopf Wer mit 50 keine Rolex besitzt, hat es im Leben zu nichts gebracht. Das sagte einst ein berühmter französischer Werber. Jürg Ackermann 24.01.2022, 10.13 Uhr

Vielleicht gehören Sie, wie der Schreibende, zu jener Sorte Menschen, die dieses Problem nicht haben. Und dennoch ist es bemerkenswert. Wie die «Sonntags-Zeitung» gestern berichtete, leiden Liebhaber von Luxusuhren derzeit ganz besonders. Wegen Lieferengpässen und grosser Nachfrage müssen einzelne Kunden zehn Jahre warten, bis sie ihre heissbegehrte Rolex, die viele tausend Franken kostet, am Arm tragen können.

Einer der Gründe: Uhren sind zum Spekulationsobjekt und zur Kapitalanlage für Leute mit dem nötigen Kleingeld geworden. Gerade beliebt auch bei sehr reichen Chinesen. Vielleicht ist ja der Satz von Jacques Séguéla bis ins Reich der Mitte vorgedrungen. Der französische Werber meinte einst, dass, wer mit 50 keine Rolex besitze, es in seinem Leben zu nichts gebracht habe.

Dieses diskutable Bonmot zeigt aber auch: Wer, egal in welchem Alter, eine Rolex besitzt, scheint auch nicht gänzlich davor gefeit zu sein, ein Brett vor dem Kopf zu haben – da können noch so viele Edelsteine, Goldrahmen oder Platinplatten am Handgelenk glänzen.