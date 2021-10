Kolumne: Wie der Transfermarkt aus den Fugen geriet.

QUERDENKER Bosman – Mbappé – Hefti: Der Transfermarkt gerät aus den Fugen Der ehemalige belgische Fussballprofi Jean-Marc Bosman brachte vor 30 Jahren die Transferwelt in Bewegung, nachdem er eine für ihn verlangte Ablösesumme als zu hoch empfunden hatte. Genützt hat es nichts. René Bühler 14.10.2021, 12.00 Uhr

Kylian Mbappé: Bald für 300 Millionen Euro zu einem Scheich-Klub? Bild: Luca Bruno / AP

Neun Jahre nach Prozessbeginn erhielt Jean-Marc Bosman für seine frühzeitig abgebrochene Karriere eine Entschädigung von 780 000 Euro. Bosman war der Wilhelm Tell im Kampf gegen die Transfersummen. Genützt hat es leider wenig, es war vielmehr der Start in einen Transferwahnsinn. Bosman lebt heute in Belgien von Sozialhilfe und mit Unterstützung der Spielergewerkschaft FIFPro.

Dank Bosman ist es nun so, dass für einen Spieler nach Vertragsende keine Ablösesumme mehr verlangt werden kann. Die Berater tun also alles dafür, ihre Spieler vor Vertragsende zu verkaufen. Es ist eine Mär zu glauben, dass man dagegen von Seiten der Uefa nichts unternehmen könnte. Man müsste es nur wollen – oder es bräuchte wieder einen Bosman der Neuzeit.



Umso scheinheiliger war es auch, als sich die Uefa der Idee der neuen Superliga, also einer Liga der grössten zwölf europäischen Vereine, entgegen gestellt hat. Selbstverständlich ist dieser Gedanke verworren und führte auch bei den Fans zu einem Aufschrei. Netto betrachtet ist er aber nur die Fortsetzung dessen, was jetzt schon eine hohe Eskalationsstufe erreicht hat und dabei Vereine wie der FC Barcelona und Real Madrid längst Konkurs sein müssten. Darum halten diese zwei Vereine und Juventus Turin an den Plänen fest, denn sie brauchen neue Geldquellen.



Für ihre Offensive zu Gunsten dieser Superliga werden sie von der Uefa nicht sanktioniert, was die Gemüter wieder etwas beruhigen, aber die bankrotten Vereine nicht zähmen wird.

Konsequenzen auch im Regionalfussball

Aber auch im regionalen Fussball ging durch den Wegfall der Ausbildungsentschädigung die Grundordnung verloren. Bis vor wenigen Jahren konnte ein regionaler Verein für die Ausbildung eines Juniors bei einem Vereinswechsel eine Ausbildungsentschädigung über maximal sieben Jahre à 500 Franken pro Saison verlangen.



Unter den Vereinen wurde dies mehrheitlich kollegial gehandhabt, es ging vor allem darum, dass jene Vereine einen Beitrag zu leisten hatten, die keine eigene Juniorenabteilung unterhielten. Die Einmalzahlungen haben Sinn gemacht.

Zu vieles aus dem Ruder gelaufen

Bereits als 12-Jähriger schloss sich der Goldacher Silvan Hefti dem FC St.Gallen an, bei dem er zum Super-League-Spieler gereift ist. In der Folge kam es zum Transfer zu den Young Boys und nun zu Einsätzen in der Champions League. Der ehemalige FC Goldach hatte vor über zehn Jahren ganz offensichtlich einen ausgeklügelten Vertrag ausgehandelt, von welchem sein Nachfolgeverein nun zwei Mal profitieren konnte, obwohl er zur Entwicklung des Spielers in den vergangenen zehn Jahren nichts mehr beigetragen hat.



Das sei dem Verein gegönnt, aber von der Weltspitze bis zum regionalen Fussball ist zu solchen Themen zu vieles aus dem Ruder gelaufen. Ein neuer Bosman ist nicht in Sicht, da die Spieler und Vermittler von der Regelung profitieren. Es dürfte auch nicht mehr lange dauern, bis Kylian Mbappé für 300 Millionen Euro zu einem Verein eines Scheichs oder zu einem Klub eines Oligarchen wechseln wird. Und vielleicht wird auch für Silvan Hefti nochmals eine Zahlung fällig, falls er ein Aufgebot für die Schweizer Nationalmannschaft erhalten sollte.



Der FC St.Gallen unterzeichnet für Nachwuchsspieler keine solchen Verträge mehr und kann diesbezüglich aktiv Einfluss nehmen. An der Weltspitze hingegen wird die Vernunft nicht obsiegen, vorher werden europäische Spitzenvereine Konkurs gehen oder durch Milliardäre übernommen.