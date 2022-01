Medienrecht: Wie errechnet sich der Gewinn eines Artikels?

Medien Gericht im Blindflug: Wie berechnet sich der Gewinn eines Artikels? In der Sache Spiess-Hegglin gegen den Ringier-Konzern hat das Gericht zu entscheiden, ob und welchen Gewinn der Medienkonzern aus der Berichterstattung gezogen hat. Eine Mission impossible. Christian Mensch Jetzt kommentieren 21.01.2022, 17.27 Uhr

Straftaten dürfen sich nicht lohnen. (Das gebietet schon die Moral.) Auch Medien haben sich etwa bei möglichen Ehrverletzungen vor Gericht zu verantworten. (Niemand steht über dem Gesetz.) Gewinn, den sie durch allfällige Straftaten erzielten, ist ihnen zu entziehen. (So steht es auch im Gesetz.)

Nur. Medien wirtschaften auf zwei korrespondierenden Märkten, die mit verschiedenen Währungen funktionieren. Sie verdienen einerseits Geld über den Verkauf von Abonnements und Werbung. Andererseits müssen sie sich Glaubwürdigkeit verdienen. Diese lässt sich weder mit einer Story noch mit einem Thema schaffen, doch mit bloss einer einzigen Geschichte lässt sich viel davon verspielen. Dies trifft spätestens dann ein, wenn das Gericht ein Medium wegen einer Geschichte verurteilt.

Wie soll nun der kommerzielle Gewinn aus einer Straftat berechnet sein, wenn er zu einem länger wirkenden Reputationsverlust führt, was sich auf den kommerziellen Erfolg auswirken wird?

Was objektiv nicht zu leisten ist, hat ein Gericht in Sache Spiess-Hegglin vs. Ringier zu leisten. Der Betrag in Franken und Rappen wird zwangsläufig falsch sein, ob er nun hoch oder tief ausfällt. Da kann noch so gewissenhaft gerechnet werden. Es fehlt die zweite Währung. Kein Ausweg ist es, die Gewinnabfuhr als erweiterte Genugtuung abzuhandeln. Denn eine Straftat darf sich nicht lohnen, schon gar nicht für die Täter, aber auch nicht als Rache für die Opfer.

