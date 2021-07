Ostschweiz: Warum nationale Medien nur noch Klischees bedienen

KOMMENTAR Provinzielle Thurgauner, halbschlaue St.Galler - warum Zürcher Medien nur noch Zerrbilder aus der Ostschweiz liefern Ob Wahlbetrug in Frauenfeld oder «Schiessbefehle» aus St.Gallen - die grossen Medien schauen nur noch fallweise in den Osten. Die Folge: Es werden primär Klischees bedient. Stefan Schmid 10.07.2021, 05.00 Uhr

Auch bloss ein Thurgauner? Ralph Limoncelli (rechts), ehemaliger Stadtschreiber von Frauenfeld, auf dem Weg zum Gericht. Andrea Tina Stalder

Die Zürcher Medien geben im Land den Ton an. Die meisten Journalisten leben an der Limmat, hocken in den gleichen Bars und lesen dieselben Zürcher Zeitungen. Was im Rest des Landes passiert, interessiert nur dann, wenn es tätscht. Oder wenn man hübsche Klischees bedienen kann.