Preise für Wohneigentum: Für die meisten unerschwinglich

KOMMENTAR Ein Häuschen im Grünen? Ausgeträumt. Warum die hohen Hauspreise auch etwas Positives haben Das Angebot an Wohneigentum ist knapp. Für viele ist ein eigenes Haus im Grünen unerschwinglich geworden. Aus raumplanerischer Sicht ist diese Entwicklung zu begrüssen. Stefan Schmid 17.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Wohnquartier im Sonnental, das zur Gemeinde Oberbüren im Kanton St. Gallen gehört. Benjamin Manser

Wer in der Schweiz ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, muss wohlhabend sein. Das war schon immer so, hat sich aber mit den zuletzt stark steigenden Preisen akzentuiert.