Kommentar «Eidgenössisches» 2025 findet in Glarus statt – St.Gallen hat trotzdem alles richtig gemacht Das eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 wird in Mollis im Kanton Glarus ausgetragen. Die Bewerbung aus St.Gallen unterlag. Doch der Verein unter dem Präsidium von Michael Götte muss sich keinerlei Vorwürfe machen. Daniel Wirth 06.03.2021, 15.16 Uhr

Die Kameras werden 2025 in Mollis im Glarnerland auf den Schwingerkönig gerichtet sein. Bild: Andy Mettler

Die Enttäuschung in St.Gallen war gross, als der Spitze des Vereins «ESAF 2025» am Samstag mitgeteilt wurde, dass das eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis im Kanton Glarus und nicht auf dem Breitfeld im Westen der Stadt ausgetragen wird. Doch der Verein unter dem Präsidium von Michael Götte muss sich keinerlei Vorwürfe machen. Er hat alles richtig gemacht und beste Botschafter fürs Lobbying ausgesendet.