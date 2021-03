Gerichtsverhandlung Härtere Strafe wegen Vergewaltigung: Ein 38-jähriger Schweizer ist vom Kantonsgericht St.Gallen zu knapp sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden Die Liste seiner Straftaten ist lang: Das Kantonsgericht hat ein Urteil des Kreisgerichts St.Gallen revidiert und die Freiheitsstrafe gegen ihn von 62 auf 70 Monate erhöht. Grund: Die zweite Instanz hat den Mann anders als die erste auch der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Claudia Schmid 10.03.2021, 11.50 Uhr

Eingang zum Kantonsgericht St.Gallen. Hier wurde der Fall in zweiter Instanz verhandelt. Ralph Ribi

Drei Frauen hatten gegen den Beschuldigten schwere Vorwürfe erhoben. Sie sagten aus, er habe sie eingesperrt, geschlagen, an den Haaren gerissen, Mund und Nase zugehalten, zu sexuellen Handlungen genötigt, bespuckt und beschimpft. Eine Frau sagte, sie habe sich meistens nur aus Angst vor seiner grossen Aggressivität auf Geschlechtsverkehr eingelassen.

Beim letzten Kontakt habe er mit Gewalt ungeschützten Sex von ihr erzwungen. Das zweite Opfer bezeichnete die Erlebnisse mit dem Beschuldigten als «Psychoterror auf höchstem Niveau». Aus Angst sei sie ins Frauenhaus geflüchtet. Beim Kennenlernen habe er sich charmant verhalten, bald aber sein wahres Gesicht gezeigt.

Notlage einer Alkoholkranken ausgenutzt

Im Falle der dritten Frau – sie ist in der Zwischenzeit verstorben – wurde er bezichtigt, ihre Notlage ausgenutzt zu haben. Er habe die Alkoholkranke aufgefordert, ihre Tätigkeit als Prostituierte wieder aufzunehmen. Unter anderem soll er ihr Leben gefährdet, sie geschlagen und verletzt haben.

Zu diesen Anschuldigungen befragte das Kantonsgericht St.Gallen zwei Zeuginnen. Die eine hatte die stark alkoholisierte Frau in desolatem Zustand an einer Bushaltestelle im Osten der Stadt St.Gallen aufgefunden.

Sie habe sie mit nach Hause genommen und ihr Tee und Suppe gemacht, erzählte die Zeugin. Sie habe dann die Polizei rufen müssen, weil die Frau aggressiv geworden sei, den Kühlschrank aufgerissen, nach Alkohol gesucht und ihre Wohnung demoliert habe. Später habe sie ihr einen Zettel zugesteckt, auf dem sie den Beschuldigten bezichtigt habe, für ihren desolaten Zustand verantwortlich zu sein.

Die zweite Zeugin war eine Nachbarin des Beschuldigten. Sie sagte aus, sie könne die Anschuldigungen weder bestätigen noch dementieren. Die Frau an der Seite ihres Nachbarn sei ihr aber «körperlich und seelisch nicht normal» vorgekommen. Sie habe sie als hyperaktiv und «durchgedreht» wahrgenommen.

Maschine aus Olma-Gelände entwendet

Die Anklageschrift listete eine lange Liste weiterer Straftaten auf. So ging es beispielsweise bei den Vorwürfen darum, dass er einen Bekannten im Streit schlug und verletzte, anlässlich des Burger-Festivals auf dem Olma-Gelände eine Aufsitzkehrmaschine entwendete und unbefugt die Geleise des Bahnhofs St. Gallen überquerte.

Wie bereits vor dem Kreisgericht St.Gallen bestritt der Beschuldigte auch am Kantonsgericht die meisten Straftaten. Es habe immer mal wieder Streit gegeben, doch habe er die Frauen weder zu etwas gezwungen noch geschlagen, erklärte er. Bei den Vorwürfen handle es sich um Lügen.

Auch wegen Vergewaltigung verurteilt

Im schriftlich eröffneten Urteil kam das Kantonsgericht zu ähnlichen Schuldsprüchen wie die Vorinstanz. Darunter befanden sich Freiheitsberaubung, Ausnützen einer Notlage, Förderung der Prostitution, Gefährdung des Lebens, einfache Körperverletzung, Tätlichkeiten, Nötigung und anderes mehr.

Im Gegensatz zum Kreisgericht sprach es ihn aber auch wegen Vergewaltigung schuldig. Es erhöhte das Strafmass von 62 auf 70 Monate Freiheitsentzug und verhängte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 10 Franken und eine Busse von 1000 Franken. Der Beschuldigte hatte mit seiner Berufung diverse Freisprüche und ein Absehen von einer Freiheitsstrafe beantragt.

Verbleib in Sicherheitshaft angeordnet

Da der Entscheid des Kantonsgerichts zum Zeitpunkt der Urteilseröffnung noch nicht rechtskräftig war, musste auch über den Verbleib des Beschuldigten in Sicherheitshaft bestimmt werden. Aufgrund der zahlreichen Taten zum Nachteil von drei Frauen sowie in Anbetracht, dass der Beschuldigte während laufendem Strafverfahren in gleicher Manier weiter delinquiert habe, sei von einer hohen bis sehr hohen einschlägigen Rückfallgefahr auszugehen, heisst es dazu in der Urteilsbegründung. Entsprechend bleibe die Sicherheitshaft bestehen.