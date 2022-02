Kolumne Wir dürfen weiter Hitler grüssen und Hakenkreuz-Shirts tragen – offiziell erlaubt von unserer Landesregierung Eine Kolumne der freien Journalistin Joëlle Weil zum Bundesratsentscheid, Nazisymbole nicht zu verbieten. Joëlle Weil* 07.02.2022, 05.00 Uhr

Wir sollten das anders formulieren: Anstatt «Bundesrat verbietet Nazisymbole nicht», hätten wir alle «Bundesrat erlaubt weiterhin Nazisymbole» titeln sollen. Minus und Minus gibt Plus, wissen wir alle.

Nun dürfen wir weiter Hitler grüssen, Judensterne kleben, auch ein überdimensionales Hakenkreuz-T-Shirt tragen, während wir mit einer Hakenkreuz-Flagge in einem Kaffee sitzen. Alles erlaubt von unserer Landesregierung. Von den sieben Menschen, welche die Werte unserer Nation vertreten.

Wir können uns glücklich schätzen. Wir leben in einer freien Schweiz. Fast. Wir dürfen zwar nicht «Saujude» schimpfen, aber wir dürfen «Saujude» quasi symbolisch öffentlich darstellen. Wir dürfen nicht «erschiesst sie doch alle, während sie in einer Reihe stehen» rufen, aber wir dürfen diese Forderung als Symbol öffentlich zur Schau stellen. Offiziell erlaubt von unserer Landesregierung.

Wer Hakenkreuze schwingt, betreibe noch keine Propaganda, meint der Bundesrat indirekt. Und das, obwohl das Hakenkreuz für die Vergasung und Hinrichtung von 6 Millionen Juden steht. Unter ihnen Kinder und Säuglinge. Auch für die Tötung von Sinti und Roma, oder Homosexuellen.

Nicht zu vergessen der Mord unter anderem durch Mengele-Experimente an 200000 Menschen mit Behinderungen. Hetze, Verfolgung, Tötung, Erschiessung, Vergasung ... Die Überzeugung, dass nur eine Sorte Mensch des Lebens würdig ist und die damit verbundene Legitimierung der «Vernichtung lebensunwerten Lebens» ... Alles in einem Symbol zusammengefasst. Ein Symbol, das laut unserer Landesregierung nicht direkt genug für Propaganda steht. Man erkläre mir den Interpretationsspielraum.

«Prävention ist besser als Strafe», heisst es in der Begründung weiter. Nun frage ich mich, ob der Bundesrat plant, mit «Juden sind auch nur Menschen»-Transparenten und der Nummer einer Selbsthilfe-Hotline beim nächsten Nazi-Aufmarsch an der Seite zu stehen. Oder Präventionswerbung auf «www.ichbineinscheissnazi.ch» zu schalten.

Prävention ist wichtig, klar. Aber ich verrate an der Stelle gern etwas: Prävention und Verbot passen wunderbar zusammen und gehen sehr oft Hand in Hand, auch bei uns. Ich darf am Drogen-Präventionstag schliesslich auch keine Linie ziehen.

Der Mittelfinger, der mir im Zusammenhang mit der Debatte immer wieder in den Sinn kommt, der ist hier hingegen strafbar. Ein Finger, der sich streckt, während die restlichen vier eine Faust formen. Dort hört der gute Geschmack auf. Ein Finger, der stumm «Fick dich» meint, wird in meiner Landesregierung als schlimmer gewertet, als ein Symbol das für die Botschaft «dich und dein Kind sollte man bei lebendigem Leibe vergasen» steht.

Ich kenne das Argument, man solle Nazisymbole nicht verbieten, weil man so falsch annehmen könnte, die Nazi-Problematik existiere nicht. «Aus den Augen, aus dem Sinn» quasi. Folgt man dieser Logik, sollten wir darüber nachdenken, häusliche Gewalt, Pädophilie und Tierquälerei auf Plätzen in der Innenstadt darzustellen. Sonst könnte man versehentlich davon ausgehen, dass diese Probleme nicht existieren.

Nazis existieren und der Bundesrat hat ihnen ein weiteres Mal den Weg geebnet. Nationalsozialistisches Gedankengut ist Menschen- und Demokratieverachtend. Es stellt für viele Bürger dieses Landes eine potenzielle Lebensbedrohung und ein Sicherheitsrisiko dar.

Nationalsozialistisches Gedankengut ist keine politische Meinung. Nationalsozialistisches Gedankengut bedeutet Hass, Zerstörung und eine grosse Gefahr für viele. Dass der Bundesrat zu Gunsten von Nazis entschieden hat und nicht zu Gunsten jener, die es von ihnen zu schützen gilt, ist unerträglich.

* Joëlle Weil lebte und arbeitete von 2013 bis Ende 2021 in Tel Aviv. Inzwischen ist die freie Journalistin mit ihrer Familie in die Schweiz gezogen.