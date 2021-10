Kommentar: Verweigerung gegenüber Covid-Massnahmen ist sinnlos

Kolumne Verweigerungsübungen gegen die Coronamassnahmen sind sinnlos: Es gibt Wichtiges zu tun! Statt trotzig die Krise zu verlängern, sollten wir uns nun auf zentrale Reformen und Zukunftsprojekte konzentrieren. Thomas Kessler* 18.10.2021, 05.00 Uhr

Die Reform der Altersvorsorge ist eine der grössten Herausforderungen, welche die Schweiz zu bewältigen hat. Peter Schneider / KEYSTONE

Vorgestern im Bus in Basel, nach der Rückkehr aus Berlin: Heftige Rempeleien schon beim Einsteigen. Gestern im Restaurant in Zürich: Eine mittelalte Dame schimpft lauthals über Ausländer, den Bundesrat und die Zürcher Gesundheitsdirektorin – und sucht handgreiflich Krach. Ganz anders die Erfahrungen an anderen Orten Europas – Gelassenheit selbst im dysfunktionalen Berlin, Freundlichkeit erst recht im Süden. Die Corona-Massnahmen werden im Alltag beachtet, allerdings ohne ein Drama daraus zu machen. Selbst in der archaischen Pampa Siziliens liessen sich alle impfen – aus Sorge um die Nonna. Dito in Portugal oder im Tessin.