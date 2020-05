Kommentar Kampf ums Stadtpräsidium: Warum die Bürgerlichen in St.Gallen chancenlos bleiben Mitte-links verwaltet die grösste Ostschweizer Stadt seit bald vier Jahren unspektakulär, aber solide. Die Bürgerlichen dürften deshalb mit ihrem Versuch scheitern, die Macht in der Gallusstadt zurückzuerobern. Stefan Schmid 23.05.2020, 05.00 Uhr

Stefan Schmid Hanspeter Schiess

Waren Zürich, Lausanne oder Bern längst in rot-grünen Händen, regierten die Bürgerlichen in St.Gallen unbeirrt mit solider Mehrheit. Nichts schien sie aus den Angeln zu heben, der linksliberale Zeitgeist wehte an der Ostschweiz vorbei.