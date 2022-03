Weltfremd: Der Ukraine-Krieg stellt SP und SVP bloss

Ideologie-Falle SP und SVP wirken weltfremd und wie aus der Zeit gefallen: Der Ukraine-Krieg stellt die beiden Parteien bloss Die beiden grössten Parteien der Schweiz stehen zurzeit neben den Schuhen. Die SP blamiert sich mit ihrer Sicherheits-, die SVP mit ihrer Neutralitätspolitik. Beide politisieren an ihrer Basis vorbei. Warten SP und SVP darauf, bis sich die Realität ihren Programmen anpasst? Ein Kommentar. Patrik Müller Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Unglückliches Timing, aber nicht bloss Pech: Linke kämpfen gegen den Kampfjet F-35. Die SP befürwortet weiterhin die Armeeabschaffung. Keystone

Die SP hat eben damit angefangen, Unterschriften für ihre Kita-Initiative zu sammeln. «Familienergänzende Kinderbetreuung» – für die Sozialdemokraten hat das jetzt Priorität.

Die SVP ist daran, ihre Initiative zur Halbierung der SRG-Gebühren auf die Reihe zu bringen. Der gross inszenierte «Arena»-Boykott liefert die Vorkampagne zu diesem Vorhaben.

Kita-Plätze? SRG-Gebühren?

Es ist Krieg in Europa, und die beiden grössten Parteien der Schweiz tuckern bei ihrem Polit-Marketing auf Nebengeleisen herum. Es kann passieren, dass von langer Hand vorbereitete Initiativen zur Unzeit kommen. Man könnte das unter Pech abbuchen, wenn die beiden Parteien zugleich überzeugende Antworten zum grossen Thema unserer Zeit bereit hätten. Doch weit gefehlt. Seit Putins Angriffskrieg in der Ukraine kristallisiert sich das Bild zweier Parteien he­raus, die programmatische Defizite haben und ideologisch verblendet sind. Das ist zwar nicht ganz neu, aber jetzt treten diese Schwächen überdeutlich zu Tage.

Die SP macht weiter wie bisher, die SPD sieht eine «Zeitenwende»

Bei der SP ist es vor allem die Sicherheitspolitik, die sie alt aussehen lässt. In ihrem Parteiprogramm steht: «Die SP setzt sich für die Abschaffung der Schweizer Armee ein. Bis dieses Ziel erreicht ist, soll die Schweizer Armee massiv ab- und umgebaut werden.» Co-Parteipräsident Cédric Wermuth sagte am Sonntag in einem Interview mit Roger Schawinski, diese Aussage im Parteiprogramm «gilt immer noch». Ohne Wenn und Aber hält die SP also daran fest, dass die Armee «massiv abgebaut» werden muss – bis hin zur Abschaffung. Ist das Standfestigkeit? Eher Sturheit und Realitätsverweigerung.

Die SP klammert sich an ideologischen Positionen fest, während die deutschen Sozialdemokraten mit Bundeskanzler Olaf Scholz wenige Tage nach Kriegsausbruch eine «Zeitenwende» ankündigten. Die Bundeswehr wird massiv aufgerüstet, die Verteidigungsausgaben steigen auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Was bei der SP die Sicherheit, ist bei der SVP die Neutralität. Die SVP hängt einer Neutralitätspolitik nach, die bis zum Fall der Berliner Mauer gut funktioniert hat. Doch das absolutistische Verständnis von Neutralität ist längst überholt, und es lässt sich schon gar nicht anwenden auf einen Angriffskrieg im Jahr 2022, in dem eine autoritär geführte Grossmacht einen demokratischen Nachbarstaat in Europa überfällt und damit das Völkerrecht schwer verletzt. Diesen mörderischen Angriff «neutral» zur Kenntnis zu nehmen, wäre absolut unverständlich und für die Reputation der Schweiz verheerend.

Die SVP spürt das Volk nicht mehr

So dürften es auch weite Teile der SVP-Basis sehen. In Leserkommentaren schreiben Sympathisanten der Partei, sie schämten sich für Nationalrat Andreas Glarner, der den russischen Angriffskrieg rechtfertigte. Und eine repräsentative Umfrage ergab, dass nur 16 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer finden, die Sanktionen gegen Russland seien zu hart. Es scheint, als seien die Putin-Versteher an der SVP-Basis weniger dicht gesät als im Partei-Establishment.

SP und SVP politisieren mit ihren aus der Zeit gefallenen Positionen offenkundig am eigenen Volk vorbei. Die Wahlniederlagen am Wochenende im Kanton Bern und in Zürcher Gemeinden haben unterschiedliche und vielschichtige Gründe, aber sie lassen zumindest die Aussage zu, dass die aktuelle Themenbewirtschaftung von SP und SVP nicht mobilisiert hat.

Wohlverstanden: Dass Parteien ihre Positionen nicht wie eine Flagge nach dem Wind richten, ist richtig. Doch dieser Krieg in Europa ist kein Lüftchen, sondern ein Orkan. Er führt zu einer geopolitischen Zäsur, und es ist Aufgabe der Parteien, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Warten SP und SVP darauf, dass sich die Realität ihrem Parteiprogramm anpasst? Der umgekehrte Weg würde mehr Erfolg versprechen.

patrik.mueller@chmedia.ch

