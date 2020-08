Kommentar Hey Hausfrau, du Opfer! Warum wir die Wahlfreiheit und Freiwilligkeit fördern sollten In der heutigen Zeit müssen sich Frauen, die freiwillig Vollzeit-Mütter sind, zunehmend rechtfertigen. Statt sie anzugreifen, sollten wir unsere Energie besser darauf verwenden, Wahlfreiheit für alle zu fördern. Anna Miller 25.08.2020, 12.19 Uhr

Anna Miller. Aargauer Zeitung

Wer sich in der heutigen Zeit so richtig schämen will, Augenrollen erzeugen, Unverständnis ernten, der versuche es doch mal als Hausfrau. In meinen Kreisen zumindest, die sich als progressiv wahrnehmen, als feministisch und urban, ist die Vorstellung, als Frau am Herd zu stehen und keiner bezahlten Arbeit nachzugehen, eine Zumutung auf allen Ebenen.