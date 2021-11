GLOSSE Wurmmittel gegen Corona? Ein Fall für Mike Egger Ob Afghanen im Rheintal, Krankenkassenprämien in der Westschweiz oder höhere Staumauern in den Alpen: Mike Egger weiss überall Bescheid. Sicher auch beim Wurmmittel, das seine St.Galler SVP gegen Corona einsetzen möchte. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Mike Egger, ein Mann für alle Fälle. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Es gibt im Bundeshaus – vereinfacht ausgedrückt – zwei Sorten Politiker: Die Lauten und die Leisen. Damit ist freilich noch nichts über die Qualität des Politikers oder der Politikerin gesagt. So gibt es Laute, die nichts zu sagen haben. Und Leise, die hinter den Kulissen Mehrheiten zusammentrommeln. Es gibt sogar Laute, die gut sind. Das aber sind Ausnahmefälle.

Zu welcher Sorte der Rheintaler SVP-Mann Mike Egger gehört, ist klar: Zu den Lauten. Ob er auch zu den Guten gehört, das ist noch offen. Fakt ist: Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Egger-Schlagzeile in den Medien. Der eloquente Jungspund weiss, wie man Sauen durchs Dorf jagt. Steigen die Prämien in der Ostschweiz stärker als im Westen, ist Krankenkassenspezialist Egger mit einer kniffligen Frage an den Bundesrat zur Stelle. Schleichen Afghanen bei Buchs über die Grenze, markiert Migrationsexperte Egger mit einer Forderung nach dem Einsatz der Armee Präsenz. Und geht es darum, die Linken und Grünen fehlender Weitsicht im Stromdossier zu bezichtigen, nimmt Energieexperte Egger kein Blatt vor den Mund.

Mike hier, Mike da, Mike überall. Was täten wir Medien ohne Daily Mike, der zu allem und zu jedem eine Meinung hat? Nun, packen wir die Chance beim Schopf. Die St. Galler SVP glaubt, mit einem Wurmmittel sei das Coronavirus zu besiegen. Ein klarer Fall für Daily Mike! Bitte melden, wir suchen noch eine knackige Schlagzeile für morgen.