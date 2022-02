Gastkommentar Nun wird sich zeigen, ob die Gesellschaft an Long Covid leidet Die Pandemie hat die Gemeinschaft gespalten, heisst es. Wie geht es nun weiter? Ein Gastbeitrag von Schriftsteller Pedro Lenz. Pedro Lenz Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Eine der vielen Demonstrationen gegen die Coronamassnahmen. Im Bidl Protestierende an einer Kundgebung in Basel. Karl-Heinz Hug / KEYSTONE

Über fünfzig Jahre meines Lebens habe ich geglaubt, es sei nicht besonders schwierig, Andersdenkende zu akzeptieren oder von Andersdenkenden akzeptiert zu werden. Bevor Covid-19 in unser aller Leben trat, dachte ich einfach, alles sei eine Frage des guten Willens und der gegenseitigen Toleranz.

Mit Menschen, die politisch anders denken, kann ich mich gut unterhalten. Bedingung ist höchstens, dass wir nicht zu viel und nicht zu emotional über Politik reden. Genauso ist es mir problemlos möglich, als Fleischesser mit einer Vegetarierin am gleichen Tisch zu sitzen. Wir müssen nicht das gleiche Essen im Teller haben, um uns gegenseitig zu mögen. Auch Menschen mit unterschiedlichen Glaubensbekenntnissen können, wenn sie die nötige Grossherzigkeit aufbringen, miteinander befreundet sein. Woran ich im Innersten meines Herzens glaube, muss keinen Einfluss auf das Leben meines Gegenübers haben und umgekehrt.

Pedro Lenz an der Aare bei Olten. Alex Spichale

Mit der Pandemie kam jedoch eine neue Dimension des Andersseins ins Spiel. Auf einmal hatte die vermeintlich private Einstellung jedes einzelnen Menschen einen ziemlich unmittelbaren Einfluss auf seine Mitmenschen. Anders als der religiöse Glaube oder die politische Haltung konnte die Haltung des Einzelnen zur Pandemie immer auch gesundheitliche Konsequenzen für seine Umgebung haben.

Wenn ich Fleisch esse und mein Gegenüber aus Prinzip kein Fleisch essen will, wirkt sich die unterschiedliche Einstellung nicht direkt auf den jeweils anderen aus. Die Entscheidung liegt auf der individuellen Ebene. Geht es jedoch um Massnahmen zur Eindämmung einer Pandemie, dann sind diese Massnahmen nur zielführend, wenn ein Konsens darüber herrscht, dass sie einzuhalten sind. Es geht dann nicht mehr um eine persönliche Neigung, eine persönliche Vorliebe oder einen persönlichen Glauben.

Es geht um das Kollektiv. Nur wenn alle die Massnahmen mittragen, können diese Massnahmen die erhoffte Wirkung entfalten.

Ungefähr ein Drittel meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger werden mir in dieser Frage jetzt und wohl auch in Zukunft vehement widersprechen. Sie waren es, wie wir alle, lange Zeit gewohnt, dass fast alles eine Frage des individuellen Geschmacks ist. Deswegen wollten oder konnten sie sich nicht darauf einstellen, dass ein Virus, welches sich über Tröpfchen verbreitet, das ganze Kollektiv gefährdet und man ihm deswegen mit kollektiven Massnahmen begegnen muss. Menschen, die diesen Zusammenhang nicht akzeptieren wollen oder nicht verstehen können, sind überzeugt davon, dass ihre persönliche Freiheit in jedem Fall über dem Kollektiv steht.

Ich selbst kenne in meinem Freundes- und Bekanntenkreis einige Leute, die entweder die Gefährlichkeit von Covid-19 von Anfang an bestritten haben oder die nicht einsehen wollten, dass man wegen dieses Virus auf individuelle Freiheiten verzichten sollte. Es sind alles Menschen, die ich respektiere und deren Denkweise ich zu verstehen versuche. Trotzdem war mir während der Pandemie nur bedingt möglich, mit ihnen an einen Tisch zu sitzen.

Denn während der Covid-19-Pandemie ging es nicht mehr nur darum, die Gedanken des andern zu tolerieren. Neu kam hinzu, dass man auch das Verhalten und die gelebte Praxis zu tolerieren hatte.

Wenn aber eine Person am Tisch Angst vor dem Virus hat und eine andere Person die Existenz des Virus abstreitet, dann ist meine Toleranz nichts mehr wert, weil es um körperliche Differenzen geht, die sich mit gutem Willen allein nicht aufheben lassen. Ich muss es ernst nehmen, wenn einer meiner Mitmenschen Angst vor einer Erkrankung hat, und ich muss es ernst nehmen, wenn es ein anderer meiner Mitmenschen psychisch nicht erträgt, eine Maske zu tragen. Aber ich kann diese beiden Leute nicht an einem Tisch bewirten, weil sich die Differenz zwischen ihnen nicht mehr mit Toleranz allein aufheben lässt.

Es ist ähnlich wie beim Rauchen. Ein Raucher kann lange behaupten, der Rauch mache ihm nichts aus.

Dem Nichtraucher, dem er den Rauch ins Gesicht bläst, wird der Rauch dennoch etwas ausmachen.

Da geht es irgendwann nicht mehr um ideologische Differenzen, sondern eine medizinische Konsequenz. Es hat viele Jahrzehnte gedauert, bis dieser Tatsache Rechnung getragen wurde und die Nichtraucher in fast allen Lebensbereichen konsequent vor den Rauchern geschützt wurden. Anfangs wehrten sich die Raucher mit dem Verweis auf ihre persönliche Freiheit gegen jede Antirauchermassnahme. Inzwischen hat sich das friedliche Nebeneinander von Rauchern und Nichtrauchern mehr oder weniger eingependelt.

Vor der Pandemie glaubte ich, in unserer modernen und aufgeklärten Gesellschaft sei im Alltag fast jede Überzeugung mit andern Überzeugungen einigermassen vereinbar. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass sich diesbezüglich in relativ kurzer Zeit ein schier unüberwindlicher Graben innerhalb der Gesellschaft auftun kann. Jetzt, da die Pandemie überwunden zu sein scheint, wird sich zeigen müssen, ob sich die beiden Überzeugungen, also die eher individualistische und die eher kollektive Weltsicht, wieder annähern können. Oder der gesellschaftliche Zusammenhalt für längere Zeit an einer Art Long Covid erkrankt ist.

