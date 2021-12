Gastkommentar von Margrit Stamm: Jugendliche dürfen scheitern

Gastkommentar Umfallen, aufstehen, weitermachen – Jugendliche dürfen scheitern «Lernen durch Misserfolg»: In den Lehrbüchern steht’s schon lange. Die Autorin Margrit Stamm, emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Freiburg, fragt sich deshalb: Warum leben wir es nicht? Margrit Stamm 09.12.2021, 22.00 Uhr

Prüfungen und Fehlschläge gehören zum Leben dazu. Keystone

«Try again. Fail again. Fail better.» Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern. Scheitern ist unumgänglich, und die Kunst besteht darin, nicht aufzugeben. Diese geflügelten Worte von Samuel Beckett spiegeln sich in manchen Lebenshilfebüchern wie «Die Kunst des Scheiterns». Sie richten sich an Menschen, die im Management tätig sind oder auch an Otto Normalverbraucher. Doch Scheitern in Schule und Ausbildung? In unserer Optimierungsgesellschaft ist das ein Tabu.