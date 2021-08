Stadt-Land-Graben und andere Schweizer Regional-Vorurteile

Gastkommentar Der Stadt-Land-Graben führt zum Rotkäppchen-Paradox Wie steht es mit anderen verbreiteten Vorurteilen: die weltoffenen Basler, die emotionalen Bergler, die legèren Welschen und die gemütlichen Ticinesi? Und manchmal werden «grabenbedingte» Vorurteile auch widerlegt. Nach der Wolf-Abstimmung fragte sich manche Städterin: Wollte ich jetzt den Wolf schützen – und nicht das Schaf? Thomas Kessler 12.08.2021, 05.00 Uhr

Zwischen dem Abstimmungsverhalten der Land- und der Stadtbevölkerung gibt es grosse Unterschiede. Doch nicht immer treffen die Vorurteile des Stadt-Land-Grabens zu. Keystone

Das deftige Bashing einer Partei gegen «linksgrüne Schmarotzerstädte» beschäftigt noch immer. Die Medien haben die schon vorher bekannte Tatsache aufgearbeitet, dass nämlich die Geldflüsse von den Wirtschaftszentren in die Peripherie gehen - und nicht umgekehrt.

Wie steht es aber mit den Gräben im Land, was sagen Abstimmungsresultate aus? Stimmen die Clichés über die weltoffenen Basler, emotionalen Bergler, legèren Welschen und gemütlichen Ticinesi?

Einige zufällig ausgewählte Beispiele:

Das soziale und weltoffene Basel stimmt europafreundlich, hat aber die letzte Initiative zur Einführung des Ausländerstimmrechts mit 80 Prozent nein abgeschmettert. Riehen und Bettingen gar mit 90 Prozent. Ist Basel nun xenophob?

Die urbanen Vorortsgemeinden Birsfelden und Muttenz bekämpfen aktuell eine Windkraftturbine beziehungsweise eine Wasserstoffanlage. Ist das St. Florians-Politik? Nun, Basel ist stolz auf die Tradition der grössten Bürgergemeinde, und zu den geplanten Anlagen gab und gibt es ernsthafte Fragen zu klären. Die Resultate zeigen eher die Schwäche der Kampagnen.

Das Verhältnis zur Natur sorgt seit je her für Irritationen. Fast zeitgleich zur Anti-Städte-Polemik musste der Bundesrat die Verordnung zum Abschuss reissender Wölfe anpassen. Die Raubtiere gedeihen prächtig, die Risse nehmen zu, neu darf ab zehn getöteten Schafen gejagt werden.

Was die Fachbehörden der Bergkantone bei der Ausarbeitung des Jagdgesetzes sachkundig prognostizierten, trifft blutig ein. Vor der Abstimmung wurde den Berglern jedoch naiver Märchenglaube, fehlende Herdenaufsicht und kumpelhafte Behörden unterstellt. Manche Städterin fragt sich jetzt: weshalb wollte ich eigentlich den Wolf schützen, - und nicht das Schaf?

Auch die vermeintlich legère Romandie im Westen wird oft falsch gedeutet. Die anarchistisch-rebellischen Jurassier mit den politisch linksten Gemeinden des Landes haben sowohl dem Verhüllungsverbot wie dem Polizeigesetz deutlich zugestimmt.

Im frankophonen Denken muss das Republikanische vor religiösen Fanatikern geschützt werden. Zudem sind die Probleme mit den Fundamentalisten in den Problemvierteln Belforts und Montbéliards bis in den Kanton spürbar. Als vollverhüllte Besucherinnen im Stadtbad in Porrentruy die Hygieneregeln partout nicht einhalten wollten, wurde der Zutritt kurzerhand auf die Ansässigen beschränkt.

Und die angeblich gemütlichen Ticinesi im Süden? Als ich eines abends per Mail beim Steueramt in Bellinzona Daten zu meinen Grundstücken anforderte, hatte ich sie am nächsten Morgen um halb acht in der Box. Die gesetzlichen Vorgaben aus Bundesbern werden strikt umgesetzt, auch wenn ihr Sinn oft fraglich ist. Rustici mit eingebrochenen Dächern dürfen nicht wiederhergestellt, Dächer nur noch mit Metall oder Stein bedeckt werden.

Das Verhalten der «Zücchin» aus dem Norden irritiert immer wieder. Als der einheimische Gartenbauer im Tal das leerstehende Haus eines Erben aus Zürich kaufen wollte, erhielt er eine abschlägige Antwort. Die bittere Ironie: inzwischen ist das Gebäude wegen den strengen nationalen Vorgaben für ewig dem Verfall preisgegeben - das Dach ist, geradezu symbolisch, eingestürzt.

Was lernen wir daraus?

Für das gegenseitige Verständnis braucht es echtes Interesse und Freude am Abenteuer Begegnung. Oberflächliches und Abhandlungen vom Pult aus bringen nichts. Ein Besuch in Mosogno oder St. Ursanne lohnt sich immer, das Welschlandjahr ist eine gute Sache, und der Arbeitseinsatz in den Bergen sowieso. Die einzigartige Diversität unseres Landes ist komplex und viel spannender als die Erforschung vermeintlich exotischer Flecken in der Ferne.

Thomas Kessler ist Agronom und sowohl in der Stadt wie auf dem Land aufgewachsen. Er hat die Bauernlehre in der Romandie absolviert, war 2009-17 der erste Basler Stadtentwickler und betreibt ein Biodiversitätsprojekt im Onsernone TI.