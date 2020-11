Kommentar Erstmals eine Frau an der Spitze: Nicht nur für die Reformierten ist dies eine historische Wahl Skandale rund um Gottfried Locher haben die reformierte Kirche erschüttert. Dass nun Rita Famos als seine Nachfolgerin gewählt wird, ist ein gutes Zeichen. Sie setzt notwendige Gegenpunkte - in erster Linie inhaltlich, aber auch als erste Frau in diesem Amt. Ein Kommentar. Lucien Fluri 02.11.2020, 16.50 Uhr

Dieser Montag wird allen Schweizer Kirchen als historischer Tag in Erinnerung bleiben: Erstmals führt nun eine Frau eine grosse Glaubensgemeinschaft. Die Reformierten haben an einer virtuellen Synode die Zürcher Pfarrerin Rita Famos zur höchsten Protestantin im Land gewählt. Neben ihr wurde gleich noch eine Vizepräsidentin eingesetzt und auch an der Spitze des Kirchenparlaments steht nun eine Frau.