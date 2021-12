Redaktorinnen und Redaktoren erzählen von ihrer Booster-Impfung

Dritte Impfung Welche Nebenwirkungen hat der Booster? Acht Redaktorinnen und Redaktoren erzählen, wie es ihnen erging Immer mehr Personen wollen und können sich boostern lassen, auch viele unserer Redaktionsangehörigen. Hier beschreiben sie, warum und wie es ihnen danach ergangen ist. Die Unterschiede könnten grösser kaum sein. 3 Kommentare 17.12.2021, 05.00 Uhr

Impfzentrum für einen Nachmittag: Feuerwehrmagazin Grenchen wird zum Impfzentrum Impfen Covid Spritze Corona Oliver Menge / Nikon Z6

Dagmar Heuberger, Abschlussredaktorin, 66, Aarau: «Booster? Ja, bitte!»

Mathias Marx

Wie schon auf die beiden ersten Impfungen, freute ich mich regelrecht auf meinen Booster. Er würde dazu beitragen, dass ich mich wieder etwas sicherer fühlte. Zudem war mir das Prozedere im Kantonsspital nun bekannt. Nur dass diesmal an der Wand meiner «Impfkabine» ein gelber Zettel klebte: «Pfizer», stand da drauf. Der Impfstoff, den ich schnell und schmerzlos in den linken Arm gespritzt bekam. Nebenwirkungen? Wie schon im Frühling: null, nothing, nada!

Marcel Kuchta, Leiter Regionalsport, 49, Olten: «Entspannt in die Feiertage»

Der Ansturm im Impfzentrum in Trimbach bei Olten ist am letzten Samstag überschaubar. Meine Frau (Lehrerin) und ich (Risikogruppe) lassen uns bei erster Gelegenheit gleichzeitig boostern. Während ich mit meiner Pfizer-Drittimpfung quasi ohne Nebenwirkungen durchs Wochenende komme, legt es meine «Moderna-Partnerin» am Sonntag ins Bett. Die Symptome: Kopfweh, Halsweh, Müdigkeit. Am Montagmorgen ist aber auch sie wieder topfit. Und das Beste? Wir können den Feiertagen entspannt entgegenblicken - trotz drei Schulkindern im Haus.

Lea Meister, Leiterin Onlinedesk bz, 30, Basel: «Unkomplizierter geht’s nicht»

Kenneh Nars

Da ich zur Risikogruppe gehöre, habe ich relativ zügig den Booster-Aufruf des Kantons erhalten. Noch früher als ich wurde mein Bruder geboostert, der mir von schlimmen Impfreaktionen bis hin zu fiebrigen Wahnvorstellungen erzählte. So holte ich mir leicht eingeschüchtert die dritte Spritze ab, kehrte zurück ins Homeoffice und wartete. Der Moderna-Arm war schnell da, klar. Auf weitere Reaktionen wartete ich glücklicherweise vergeblich. Das Booster-Erlebnis war also kurz und schmerzlos. Im Impfzentrum musste ich ausserdem nicht einmal anstehen. Spritze rein, Zertifikat erhalten, et voilà.

Susanne Holz, Redaktorin Kultur Luzern, 52, Baar:« Den Booster sehnsüchtig erwartet»

LZ

Für den Booster angemeldet hatte ich mich, sobald das im Kanton Zug online auch für die unter 65-Jährigen möglich war. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich den Termin: 5. Dezember, genau sechs Monate nach der zweiten Impfung. Als Mutter dreier Kinder war mir klar, dass das Risiko, Corona bald im Haus zu haben, recht gross ist. Und Lust auf einen Impfdurchbruch hatte ich wirklich nicht. Einige Tage vor dem 5. Dezember musste meine jüngste Tochter dann in den Fernunterricht - die positiven Fälle in ihrer Klasse häuften sich. Ich rief beim Impfzentrum an und bat um einen früheren Termin. Und freute mich sehr über das Entgegenkommen, den Booster zwei Tage früher zu erhalten. Und auch nach der dritten Impfung mit Pfizer/Biontech am Freitag, 3. Dezember, hatte ich null Nebenwirkungen. Aber das sehr gute Gefühl, geimpft zu sein.

Stefan Ehrbar, Redaktor Wirtschaft, 30, Zürich: «Schüttelfrost und Gliederschmerzen»

Britta Gut

Der Arzt stellt mich am Montagabend vor die Wahl: Moderna oder Pfizer? Ich nehme Pfizer. Ich las, dass Kreuzimpfungen effektiver sind, hoffte aber auch, nicht mehr so durchgeschüttelt zu werden wie nach meiner zweiten Moderna-Impfung. Ein Irrtum. Bis am Dienstagmorgen spüre ich nur den Arm. Dann kommen die Kopfschmerzen. Am Mittag packt mich der Schüttelfrost. Meine Lymphknoten sind deutlich angeschwollen. Dazu gesellen sich Gliederschmerzen. In der Nacht auf Mittwoch schlafe ich kaum. Am Mittwoch geht es mir zunächst gut, aber am Abend gleiche ich wieder einem Handy im Vibrationsmodus. Dank einer selbst verordneten Kur mit Neocitran, Ibuprofen und Dafalgan schlafe ich immerhin durch. Am Donnerstag scheint das Gröbste überstanden. Witzig war es nicht, aber allemal besser als eine Infektion.

Stefan Borkert, Redaktor Wirtschaft Ostschweiz, 60, Kreuzlingen: «Lebensqualität geboostert»

Meine Frau gehört wegen einer chronischen Lungenkrankheit zur Hochrisikogruppe. Deshalb und weil ich das Virus und nicht den Staat bekämpfe, klares Ja zum Piksen und zur Maske. Die ersten beiden Impftermine hatte ich bei der Hausärztin in Kreuzlingen. Zum Boostern ging es ins Impfzentrum nach Weinfelden. Alles bestens organisiert. Drei Pikse mit Moderna, keine Probleme mit irgendwas. Bei genauerem Überlegen fallen mir dann doch zwei Nebenwirkungen ein. Die Lebensqualität nimmt mit dem Freiheits- und Sicherheitsgefühl deutlich zu.

Rahel Empl, Lifestyle und bz Basel, 42, Basel: «Majestix alle Ehre gemacht»

Sandra Ardizzone

Es gibt diese Szene in «Asterix und der Avernerschild», die den von Bauchweh geplagten Majestix beim Mittagsschlaf unter einem Baum zeigt. Als ein Laubblatt just auf dessen Wampe landet, heult er vor Schmerz laut auf. So ähnlich läuft das gerade mit meinem rechten Arm; die kleinste Berührung erzeugt grosses Leid. Dabei fing alles so gut an, am Dienstagmorgen mit dem Mann geboostert, die ersten zehn Stunden null Reaktion, dann aber meldeten sich der Moderna-Arm und heftige Gliederschmerzen. Wir haben, gelinde gesagt, eine unruhige Nacht hinter uns. Aber es hat auch was Romantisches, solidarisch im Bett zu schüttelfrosten. Und bald ist das ja wieder vorbei.

Bruno Knellwolf, Wissenschaftsredaktor, St.Gallen: «Auch diesmal ohne Nebenwirkungen»

Urs Bucher

Zehn Minuten warten und schon sitze ich auf dem Stuhl mit dem Pfizer-Zettelchen in der Hand. Den Stich bemerke ich im Gespräch mit dem Impfenden gar nicht. «Hatten Sie Nebenwirkungen nach der zweiten Dosis? Nein, dann wird es wohl auch diesmal so sein», sagt er. Seine Prognose wird wahr. Nach 30 Stunden ist da aber am Abend ein Kopfweh. Eine Nebenwirkung? Nein, wohl zu lange auf den Bildschirm gestarrt. Nach einer Stunde ohne Computer ist auch die vermeintliche Nebenwirkung wieder verflogen.

