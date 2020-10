Kommentar Deutsche Einheit: Die Schweiz im Schmollwinkel der Geschichte Vor 30 Jahren wurde die DDR in den Deutschen Staatsverband integriert. Die Wiedervereinigung Deutschlands löste in der Schweiz keine Begeisterung aus. Die damit verbundene aussenpolitische Misere ist bis heute nicht überwunden. Pascal Hollenstein 03.10.2020, 05.00 Uhr

Pascal Hollenstein, Publizistischer Leiter CH Media.

30 Jahre ist es her, da die Deutsche Demokratische Republik und ihr real existierender Sozialismus zu existieren aufhörten. Die Wiedervereinigung Deutschlands war ein epochaler Schritt in der neueren Weltgeschichte, das bisher deutlichste Zeichen, dass der Kalte Krieg sich seinem Ende zuneigte. Die Freude darüber war in Europa aber nicht uneingeschränkt. Grossbritannien und Frankreich, beide voller Misstrauen einem erstarkten Deutschland gegenüber, hatten den Schritt wenigstens formal bewilligen und damit ihre Position absichern können. Die Staaten der damaligen EG waren indirekt eingebunden.