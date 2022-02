Café Fédéral Im Reich der bösen Tiere Der Wolf war gestern. Heute sind Hauskatzen und Rabenkrähen die bösen Tiere für die Schweizer Politiker. Laura Pirroncello 07.02.2022, 05.00 Uhr

Hauskatzen sind gemäss einem GLP-Nationalrat die grössten Vogelkiller. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Der Kanton Wallis ist Schweizer Meister im Geld kassieren. Aus dem nationalen Finanzausgleich erhält er pro Kopf am meisten Franken. Da kann man sich auch einmal von der generösen Seite zeigen, fand Franz Ruppen, als er noch Nationalrat war. Der Walliser SVP-Mann, mittlerweile Staatsrat, schlug vor, ein paar Wölfe aus seinem Kanton ins Mittelland umzusiedeln. Der Bundesrat taxierte diese Zwangsbereicherung der Fauna in urbaner Zone aber als unpraktikabel – obwohl doch die Städter die Wölfe an der Urne verhätscheln.