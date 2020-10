Analyse Benedikt Würth neu im Verwaltungsrat des FC St.Gallen: Wer kontrolliert künftig Sportchef Sutter und Trainer Zeidler? Überraschend ist Ständerat Benedikt Würth für den Verwaltungsrat des FC St.Gallen nominiert worden. Doch wer bildet im Verwaltungsrat neu das sportliche Gewissen? Gewiss nicht Würth. Christian Brägger 29.10.2020, 05.00 Uhr

Christian Brägger, Sportredaktor. Bild: Hanspeter Schiess

Es ist nicht der 1.April, keine Zeitungsente am frühen Mittwochmorgen. Es ist vielmehr ein Paukenschlag, kommt als Coup daher – und beweist, dass der FC St.Gallen auf und neben dem Platz für Überraschungen gut ist: Benedikt Würth, der ehemalige Regierungsrat und heutige CVP-Ständerat des Kantons St.Gallen, soll neuer Verwaltungsrat des FC St.Gallen werden. Und den aus beruflichen Gründen freiwillig zurücktretenden Stefan Wolf im fünfköpfigen Gremium ersetzen.

Davon ist auszugehen: Die zehn Aktionäre der Event AG, die Kurs und Befinden des Klubs festlegen, werden den vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten diesen Samstag an der ausserordentlichen GV ins Amt wählen. Ihr Zuspruch hat zwar rein symbolischen Charakter, doch die Publikumsaktionäre werden das digital wie brieflich bis zum 20.November für die GV der FC St.Gallen AG ebenfalls tun, welche wegen der Pandemie erstmals ohne sie stattfindet.

Wolf tritt aus beruflichen Gründen und ungern zurück

Wolf hat seinen Entscheid, beim FC St.Gallen kürzerzutreten und sich auf seine zwei Hauptstandbeine mit Webagentur sowie als Geschäftsführer der Stiftung Next Sport Generation zu konzentrieren, Anfang August zum Ende der vergangenen Saison kundgetan. «Alles zusammen wurde einfach zu viel, zumal ich auch noch weit weg in Oensingen wohne» sagt er. Vor einem Monat klopfte Präsident Matthias Hüppi schliesslich bei Würth an, die beiden Persönlichkeiten kennen sich gut. Hüppi war nach dem angekündigten Rückzug Wolfs auf der Suche nach Alternativen bei Würth hängengeblieben und hatte ihn dem Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Benedikt Würth, der Vollblutpolitiker. Bild: Peter Schneider/KEYSTONE

Nach kurzer Bedenkzeit sagte jedenfalls der in Mörschwil aufgewachsene und heute in Rapperswil-Jona lebende Würth zu. Anwaltsberuf und Bundespolitik in Bern mit einem Pensum von jeweils 60 Prozent, dazu Verwaltungs- und Stiftungsratsmandate, trotz dieser vollbepackten Arbeitsagenda wollte sich der 52-Jährige den FC St.Gallen nicht entgehen lassen. Der Verein ist seit Kindesalter eine Herzensangelegenheit, wenn immer möglich besucht Würth die Heimspiele, Hüppi nennt ihn «einen totalen Fan».

Der FC St.Gallen scheint sich damit mehr zum «Klub der Prominenten» zu entwickeln. Matthias Hüppi, Alain Sutter, Peter Zeidler – und nun also Würth, der als «gmögig» gilt. Und wenngleich ein erstes Votum in einer Kommentarspalte in die entgegengesetzte Richtung zielt, kann es grundsätzlich überhaupt nicht schaden, wenn der FC St.Gallen die Politik gleich mitten in sein Boot setzt – zumal sich die Ostschweizer über ebendiese auch schon beklagt haben, wenn die Unterstützung fehlte.

Würth soll auf politischer Ebene lobbyieren

Würth hat die Übersicht, weiss, was in der Region und im Land läuft. Er verfügt über gute Kontakte in die Stadt, den Kanton, nach Bundesbern und in die Wirtschaft, kann Lobbyist für sportpolitische Themen und Türöffner bei Sponsoren sein, bei denen man sich manchmal doch ziemlich schwertut. Im Fussball aber, da ist er ein Laie.

Nun ist Prominenz zwar schön und gut, liefern müssen jedoch auch sie. Die jüngsten Erfolge und die bisherige Bewältigung der Coronakrise schaffen Vertrauen, doch das Kerngeschäft bleibt der Fussball, weshalb unweigerlich die Fragen kommen: Wer bildet im Verwaltungsrat neu das sportliche Gewissen? Wer verfügt hier über das so wichtige Know-how, wer kontrolliert Sportchef Sutter und Trainer Zeidler? Und wer schaut nun auf den Nachwuchs?

Stefan Wolf, der Fussballexperte. Bild: Urs Bucher

Wolf verantwortete als früherer Fussballprofi des FC St.Gallen im Verbund mit Hüppi ebendiese Chargen, die zeitintensiv wie herausfordernd sind, zumal es auch gilt, bei Uneinigkeit zu vermitteln, Standpunkte innerhalb des Verwaltungsrates und gegenüber der sportlichen Führung zu verteidigen. Wolf war es auch, der manchmal bei Transfers vorspurte, das erste Gespräch mit möglichen Neuverpflichtungen führte. Und einmal pro Woche, so der Plan, traf er sich mit Sutter/Zeidler, wohnte Trainings bei, schaute im Nachwuchs nach dem Rechten.

Die räumliche Distanz machte die Umsetzung schwierig und den Aufwand noch grösser. «Ich konnte meine Funktion für mich nicht mehr zufriedenstellend ausführen», sagt der 49-Jährige, der nur ungern den Klub verlässt. «Wenn ich dereinst wieder irgendwo etwas mache, dann nur noch zu 100 Prozent.» Möglich, dass Wolf bei einem anderen Verein also irgendwann wieder auftaucht.

Germann neu im Sport, Hüppi im Nachwuchs

Würth ist im Verwaltungsrat kein Ersatz für Wolf; er soll sich ins Wirtschaftliche einbringen, als Netzwerker. Im Nachwuchsbereich wird Hüppi mehr eingespannt, der Präsident, der ohnehin die Kontakte zu den Fussballverbänden unterhält; er begleitet fortan das Future Champs Ostschweiz noch näher als bisher. Um die sportlichen Belange der ersten Mannschaft kümmert sich neben Hüppi künftig Peter Germann, der damit im Verwaltungsratsgremium das Wirtschaftliche ein wenig beiseitelässt.

Der 59-Jährige ist erfolgreicher Unternehmer und fraglos ein Kenner des Fussballs, früher spielte er in der höchsten Spielklasse für die Ostschweizer. Doch wie nahe er noch am Puls ist, am modernen Fussball des FC St.Gallen, das wird sich zeigen; Zeidler/Sutter arbeiteten auch erfolgreich, weil Wolf und Hüppi ihnen den Rücken freihielten, man als Quartett funktionierte.

So oder so: Die nächsten Bewährungsproben folgen, die Zuschauerbeschränkung auf 50 Personen trifft den FC St.Gallen hart. Einer wie Würth täte gerade in diesen Zeiten gut, zumal die Politik immer mehr in den Vordergrund rückt und der Fussball in den Hintergrund.