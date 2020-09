Belarus: Gefährliches Gleichgewicht

«Limbus» hiess in der katholischen Theologie die Vorhölle. Dort, wo die Seelen auf ihr weiteres Schicksal warteten. «In limbo» bedeutet auf Englisch in einem Zustand der Unentschiedenheit verharren. Das trifft zu auf Weissrussland, wo das Pendel in beiden Richtungen ausschlagen kann.

Paul Flückiger, Warschau/Minsk 20.09.2020, 19.50 Uhr