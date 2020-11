Belästigungen beim Westschweizer Fernsehen: SRG-Verwaltungsrat erkennt die Gefahr

Das oberste Gremium der öffentlich-rechtlichen Anstalt will wissen, was beim Westschweizer Fernsehen genau vorgefallen ist. Das ist richtig. Von Gilles Marchand, dem langjährigen Verantwortlichen in der Westschweiz und heutigen Generaldirektor, würde man sich klarere Worte wünschen.

Francesco Benini 07.11.2020, 05.00 Uhr