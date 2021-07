Jeff Bezos und das BAG: Kollision im TV-Programm

Apropos Ein sehr kurzer Ausflug ins All und was Jeff Bezos mit dem BAG zu tun hat Am Dienstag ist Jeff Bezos ins All geflogen. Gleichzeitig hielt das BAG seine obligate Pressekonferenz ab. Dabei haben wir Erstaunliches festgestellt. Raffael Schuppisser 23.07.2021, 05.00 Uhr

Jeff Bezos' Ausflug ins All dauerte gar nicht so lange. Blue Origin

Seit dem Ausbruch der Pandemie hat sich die Primetime des TV-Programms in den Nachmittag vorverschoben. Das liegt nicht in erster Linie daran, dass am Abend keine Zeit dafür bleibt, weil dann alle Netflix-Serien bingewatchen. Sondern weil der Bundesrat und seine Experten jeweils am Nachmittag über den Stand der Coronakrise informieren.