Apropos Der Nationalrat verschwendet unser Zeitungspapier Dieses Szenario war nicht vorhersehbar: Das Zeitungspapier wird knapp. Raffael Schuppisser 15.10.2021, 05.00 Uhr

Das Problem der Medien ist zurzeit nicht die Digitalisierung, sondern die Papierknappheit. Philipp Baer

Eigentlich sollte es ja keine gedruckten Zeitungen mehr geben. Auch keine Bücher mehr. Überhaupt sollte es kein Papier mehr geben, da wir alle in einem papierlosen Büro arbeiten. So wäre das, wenn die Prophezeiungen wahr geworden wären. Sind sie aber nicht! Das grösste Problem der Medien ist derzeit nicht die digitale Transformation, sondern die Papierknappheit. Welcher Zukunftsforscher war so schlau und hat das erkannt? Keiner.