Analyse zur Bundestagswahl «Ampel», «Jamaika» oder doch die Riesenüberraschung? Diese Koalitionen sind jetzt am wahrscheinlichsten Noch nie war eine Bundestagswahl in Deutschland so offen wie dieses Mal. Einer Vielzahl an Kombinationen aus Schwarz, Rot, Gelb und Grün werden Chancen auf eine Koalition nachgesagt. Wir bringen Klarheit ins Farbenspiel. Fabian Hock 24.09.2021, 05.00 Uhr

Farbenspiele in Grün. Rot und Schwarz: Wie wird die Koalition nach der Wahl aussehen? Michael Sohn / AP

Armin Laschet oder Olaf Scholz – einer dieser beiden wird aller Voraussicht nach der nächste deutsche Kanzler. Alleine regieren wird aber keiner der beiden können. Sowohl Laschets CDU/CSU als auch die SPD von Scholz werden bei der Wahl am Sonntag nicht wesentlich mehr als ein Viertel der Stimmen bekommen. Koalitionspartner müssen her. Aufgrund der Schwäche der beiden Ex-Volksparteien dürfte es sogar zu einem Dreierbündnis kommen. Das gab es auf Bundesebene noch nie.

Vor vier Jahren wurde zwar schon einmal der Versuch gestartet. Die FDP verabschiedete sich allerdings aus den Gesprächen mit Angela Merkels Union und den Grünen. Das «Jamaika»-Bündnis platzte. Und dieses Jahr? Könnte es tatsächlich zu einer Neuauflage kommen, die Chancen stehen gut. Ein anderer Zusammenschluss ist aber, zumindest im Moment, noch ein klein wenig wahrscheinlicher.

Der Staatschef erteilt keinen Auftrag zur Regierungsbildung

Bevor die Farbenspiele losgehen, stellt sich aber noch die Frage: Wer eröffnet eigentlich die Koalitionsgespräche? Der Spitzenkandidat der Partei mit den meisten Stimmen – sollte man meinen. Das ist allerdings gar nicht so klar. Während in vielen Ländern der Staatschef nach der Wahl den Sieger mit der Bildung einer Regierung beauftragt, gibt es in Deutschland lediglich ein Gewohnheitsrecht, das der Wahlsieger für sich in Anspruch nehmen kann.

Ein möglicher Gewinner Armin Laschet wäre machtlos, wenn sich der unterlegene Olaf Scholz hinter dem Rücken der CDU etwa mit Grünen und FDP auf eine Koalition verständigt. Schmerzlich erfahren hat das Helmut Kohl 1976: er holte zwar die Mehrheit, doch Wahlverlierer Helmut Schmidt blieb dank Unterstützung der FDP Kanzler.

1976: Kanzler Helmut Schmidt (l) nimmt die Gratulation von SPD-Chef Willy Brandt entgegen. Schmidt hatte zwar weniger Stimmen für seine SPD geholt als CDU-Kandidat Helmut Kohl (m). Dank der FDP blieb er trotzdem an der Macht. Key/dpa

Heute sind sich SPD und Grüne ideologisch genauso nah wie CDU/CSU und die Liberalen. Der Schlüssel für Scholz ist daher die FDP. Kann er der Partei genug anbieten, um mit SPD und Grünen in eine Regierung einzutreten? Streitpunkte wären hier etwa Steuererhöhungen. SPD und Grüne wollen sie, die FDP hat sie ausgeschlossen.

Derzeit hat dieses Bündnis dennoch wohl die grössten Chancen. Denn FDP-Chef Christian Lindner, der zu Beginn des Wahlkampfs treu an der Seite der CDU stand, hat zuletzt immer wieder seine Bereitschaft durchblicken lassen, im Falle eines schwachen Abschneidens der Union auf die Grünen zuzugehen.

Die «Ampel»: Eine Koalition aus SPD, FDP und Grünen hat gute Chancen. chm

Ähnlich wahrscheinlich wie die «Ampel»-Koalition (rot-gelb-grün) ist «Jamaika». CDU/CSU und die FDP müssten dazu die Grünen ins Boot holen. Dass die Grünen mit der Union können, zeichnete sich bereits vor vier Jahren ab. Allerdings sass damals noch Angela Merkel am Ruder. Mit einem Parteichef Armin Laschet, dem selbst ernannten Kohle-Kumpel aus Nordrhein-Westfalen, dürften die Grünen mehr Mühe haben als mit der Energiewende-Kanzlerin.

Die Grünen allerdings wollen regieren, genau wie die FDP. Kann Laschet den Grünen versichern, dass mit Union und FDP die Dekarbonisierung der Wirtschaft vorangetrieben wird – und stürzt er am Sonntag nicht allzu sehr ab –, könnte Jamaika Realität werden. Dass Laschet tatsächlich so wenig Stimmen holt wie die Umfragen suggerieren, ist im Übrigen alles andere als klar. Bei vielen politischen Grossereignissen der letzten Jahre lagen die Demoskopen grausam daneben.

Die Farben der Nationalflagge Jamaikas: Schwarz-gelb-grün. Auch diese Konstellation ist wahrscheinlich. chm

Olaf Scholz gibt der SPD ein pragmatisches, fast bürgerliches Gesicht. Dahinter stehen allerdings knallharte Ideologen wie Kevin Kühnert, die viel näher an der Linkspartei sind als an den Liberalen. Dieser immer stärker werdende Teil der Partei wünscht sich eine Koalition mit Linken und Grünen.

Scholz will das nicht. Gerade im Bereich der Aussenpolitik sind die Differenzen zwischen Linken und dem Scholz-Teil der SPD derart gross, dass ein Bündnis nicht zu den wahrscheinlichsten gehört.

Eher unwahrscheinlich: Ein Bündnis aus SPD, Linkspartei und Grünen. chm

Möglich, aber unwahrscheinlich sind sämtliche Bündnisse, die mit «schwarz-rot» beginnen. Die SPD hat zwar vor vier Jahren schon gesagt, dass sie als Juniorpartner für eine Grosse Koalition mit der Union nicht mehr zur Verfügung stünde – und schloss dann doch das Bündnis mit der Merkel-Partei.

Doch dieses Mal sollte man besser nicht darauf wetten. Manch einer liebäugelte zuletzt mit der umgekehrten Reihenfolge: Grosse Koalition mit Kanzler Olaf Scholz, allenfalls gemeinsam mit FDP oder Grünen. Doch auch diese Zusammenschlüsse sind unwahrscheinlich. Zumindest im Moment.

Gänzlich ausschliessen sollte man in diesem verrückten deutschen Wahlkampf tatsächlich gar nichts.