8. Dezember 2019: Analyse zum Corona-Jahrestag

Corona «Wir sind nicht mehr weit davon entfernt»: Triage könnte bald Realität werden, sagt der Leiter der Intensivmedizin am Kantonsspital St.Gallen

Seit Wochen warnen Experten davor, dass es bei einer Überlastung des Gesundheitssystems in Spitälern zu Triagen kommen könnte, weil die Intensivstationen voll sind. Der Leiter der chirurgischen Intensivstation am St.Galler Kantonsspital, Miodrag Filipovic, hält das auch in der Ostschweiz nicht für ausgeschlossen.