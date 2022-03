Abstimmung Die SP riskiert mit dem Nein zu Frontex den Schengen-Ausschluss: Nun präsentiert sie einen Plan B für den Fall eines Volksneins Am 15. Mai stimmt die Schweiz ab über den Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Die SP lehnt ihn ab. Ständerat Daniel Jositsch fordert bei einem Nein eine Konzession, damit die Partei wieder an Bord ist. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

SP-Ständerat Daniel Jositsch ist das gemässigte Gesicht der SP-Kampagne gegen die Weiterentwicklung der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Bild: Keystone

Er ist das gemässigte Gesicht der SP-Kampagne gegen die Weiterentwicklung der EU-Grenzschutzagentur Frontex: Daniel Jositsch, 56, Ständerat, Strafrechtsprofessor an der Uni Zürich: und Vertreter des Reformflügels der Partei.

Am 15. Mai stimmt die Schweiz über den Frontex-Ausbau ab. Sie soll jährlich bis zu 61 Millionen Franken zahlen an die EU-Grenzschutzbehörde statt wie 2021 noch 24 Millionen. Und sie soll ihr Personenkontingent von sechs auf 40 Vollzeitstellen erhöhen.

Das Problem mit der «Festung Europa»

Die SP hat ein Problem mit der «Festung Europa», die Migranten und Migrantinnen abschottet – und das auch mit illegalen Mitteln wie Pushbacks. Dafür steht Frontex für die Genossinnen und Genossen.

Die SP sei nicht gegen Frontex per se, betont zwar Jositsch. «Das sagten wir immer.» Die SP wolle aber «flankierende Massnahmen» für Flüchtlinge. Es gehe darum, dass Flüchtlinge auf einem «normalen Weg in die Schweiz» kommen könnten.

Deshalb hat die SP-Fraktion am Dienstag entschieden, wie sie vorgehen will, sollte die Bevölkerung am 15. Mai tatsächlich Nein sagen zum Frontex-Ausbau. Die SP hat nämlich auch ein hausgemachtes Problem: Als an sich europafreundliche Partei könnte sie mit dem Nein zu Frontex die Schengen-Mitgliedschaft der Schweiz in Gefahr bringen.

«Es braucht nun humanitäre flankierende Massnahmen»

Die SP ist für den Ausbau von Frontex. Für ihre Zustimmung verlangt sie aber einen politischen Preis: Die Schweiz soll mehr Resettlement-Flüchtlinge aufnehmen. Es ist ein Plan B, mit dem der Frontex-Ausbau im Falle eins Neins gesichert werden könnte – und mit ihm die Schweizer Schengen-Mitgliedschaft.

Daniel Jositsch reicht diese Woche eine entsprechende parlamentarische Initiative ein. «Es braucht nun legale Fluchtrouten als innerstaatliche humanitäre flankierende Massnahmen zur Übernahme der Verordnung», heisst der Titel. Es ist das UNHCR-Resettlement-Kontingent, das diese legalen Fluchtrouten sicherstellen soll. Die SP will es bei einem Nein von heute 1600 auf 4000 Personen für zwei Jahre erhöhen. «4000 sind immer noch keine Revolution», sagt Jositsch. «Aber es wäre eine massive Verbesserung gegenüber dem Zustand von heute.»

Die SP wollte schon im Rat eine Erhöhung des Resettlement-Kontingents

Schon in der Ratsdebatte hatte die SP eine Erhöhung des Resettlement-Kontingents als Gegenleistung gefordert für ihre Zustimmung zum Frontex-Ausbau. Ein Kompromissvorschlag – 2800 statt 4000 Resettlement-Flüchtlinge – war im Ständerat an einer einzigen Stimme gescheitert. Im Nationalrat setzten dann Die Mitte und die FDP auf einen Deal mit der SVP.

Für Jositsch ist das UNHCR-Resettlement-Programm der richtige Weg, «weil die Menschen direkt im Ursprungsland Asyl erhalten», wie er betont. «Müssen sie wie heute laut Asylgesetz an der Schweizer Grenze ein Asylgesuch stellen, finanzieren wir das sehr fragwürdige System mit Frontex und seinen Pushbacks.» Als normale Familie mit Kindern komme man nie über das Mittelmeer und an Frontex vorbei.

Nur vom UNHCR anerkannte Flüchtlinge kommen in Frage

«Resettlement» bedeutet «Neuansiedlung». Das heisst: Schutzbedürftige Asylsuchende, die in ein Erstaufnahmeland geflüchtet sind, können sich über das entsprechende Programm des UNHCR dauerhaft in einem aufnahmebereiten Drittstaat ansiedeln. Zum Beispiel in der Schweiz.

Um für ein Resettlement-Programm in Frage zu kommen, muss eine Person vom UNHCR als Flüchtling anerkannt sein. Das heisst: Die Person kann nicht in ihr Herkunftsland zurückgehen, weil ihr dort Verfolgung, Krieg oder Gewalt droht.

Der Resettlement-Staat prüft bereits vor der Einreise, ob er die entsprechenden Flüchtlinge dauerhaft aufnimmt. Sie müssen dann in der Schweiz nicht nochmals ein Asylverfahren durchlaufen. Sie erhalten direkt den Flüchtlingsstatus und Asyl.

SP will eine neue Frontex-Vorlage bereits in der Juni-Session

Sollte die Bevölkerung am 15. Mai die Frontex-Vorlage ablehnen, könnte der Vorschlag der SP bereits in der Sommersession durch National- wie Ständerat gebracht werden. «Der Bundesrat müsste so rasch wie möglich eine neue Vorlage mit den Massnahmen für das Parlament ausarbeiten, die wir fordern», sagt Jositsch. «Dann kann er sie nach der Abstimmung sofort in der ersten Sitzung der staatspolitischen Kommission traktandieren.» Die Differenzbereinigung zwischen den beiden Räten würde ebenfalls in der Sommersession stattfinden.

Jositsch glaubt: Die Verzögerung, die sich bei einem Nein zum Frontex-Ausbau an der Urne ergäbe, wäre kein Problem. «Das Geschäft ist schon jetzt verspätet», sagt er. «Wäre eine Verzögerung grundsätzlich nicht möglich, müssten wir ja bereits heute aus Schengen ausgeschlossen sein.»

Damit kontert der SP-Ständerat das Argument, das Justizministerin Karin Keller-Sutter immer wieder vorbringt: Lehne die Schweiz die Weiterentwicklung ab, müsse der Bundesrat unverzüglich die EU informieren. Der gemischte Ausschuss, EU-Kommission und Mitgliedstaaten müssten dann einstimmig eine Lösung finden. Sonst würden die Schengen- und Dublin-Abkommen automatisch dahinfallen – ohne Kündigung.

Eine Einschätzung, die Strafrechtsprofessor Jositsch nicht teilt.

