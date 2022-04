Abstimmung Das Komitee gegen Frontex hat viel erreicht – doch jetzt gilt: Kein Poker mit so hohem Risiko Grundrechtsverletzungen an den EU-Aussengrenzen sind ein Problem. Doch mit einem Nein zum Frontex-Ausbau könnte die Schweiz viel verlieren. Sicherheit wird mit dem Krieg in der Ukraine wieder zentral. Othmar von Matt, Bern 28.04.2022, 05.00 Uhr

flüchtlinge in einem Schlauchboot werden von einem Frontex-Schiff begleitet. Sie überquerten das Ägaische Meer von der Türkei auf die griechische Insel Lesbos. AP Photo (Lesbos, 28. Februar 2020)

Die Diskussionen, welche die Schweiz über den Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex führt, sind wichtig. 61 statt wie bisher 24 Millionen Franken soll sie künftig an Frontex zahlen, 40 statt wie bisher sechs Personen abstellen. Menschenrechtsverletzungen und Pushbacks (illegale Rückweisungen) an der EU-Aussengrenze liessen ein Migranten-Netzwerk, die SP und die Grünen das Referendum ergreifen.

Grundrechtsverletzungen an der EU-Aussengrenze sind ein ernsthaftes Problem. Das zeigte sich im Verlauf des Abstimmungskampfes deutlich. Es gibt sie in Griechenland, Polen, Ungarn und Kroatien. Die «NZZ am Sonntag», die monatelang in Griechenland recherchierte, kam zu erschreckenden Erkenntnissen.

Sie schreibt von systematischer Gewalt entlang der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. Tausende Flüchtende würden an der Einreise gehindert. 2021 seien 17 Menschen gestorben und 39 als vermisst gemeldet worden.

Grundrechtsverletzungen begehen in erster Linie nationale Grenzwächter

Es sind in erster Linie die nationalen Grenzwächter, die Grundrechtsverletzungen begehen. Frontex spielt dennoch eine zweifelhafte Rolle. Die Agentur weiss von menschenrechtswidrigen Aktivitäten und vertuschte sie. Das steht gemäss «Spiegel» im geheimen Bericht der EU-Antibetrugsbehörde Olaf.

Es ist deshalb wichtig, dass sich die EU mit ihrer Doppelmoral konfrontiert sieht. Die Menschenrechtsverletzungen verstossen gegen Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union. Hier werden «Achtung der Menschenwürde, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Wahrung der Menschenrechte» als Werte bezeichnet, auf denen die EU basiert. Tangiert ist auch die Grundrechte-Charta der EU. Artikel 18 hält das Recht auf Asyl fest, Artikel 19 verbietet Kollektivausweisungen.

Frontex braucht einen neuen Direktor

Es braucht nun drei Dinge, damit der Grundrechtsschutz an der EU-Aussengrenze gewährleistet ist. Erstens sollte die EU den Olaf-Bericht publizieren, um ein reinigendes Gewitter auszulösen. Zweitens sollte sie die Frontex-Kultur ändern. Dafür braucht es einen neuen Direktor. Drittens müsste die EU das Verhältnis zwischen Frontex und den nationalen Grenzbehörden neu definieren. Frontex ist zu oft gar nicht vor Ort. Das Grundrecht-Problem kann nur über eine reformierte Frontex gelöst werden.

Das Referendum hält aber auch der Schweiz den Spiegel vor. Sie stellt zwei Frontex-Verwaltungsräte. Auch deshalb sah sich der Bundesrat zu Klartext gezwungen. Im Abstimmungsbüchlein steht der bemerkenswerte Satz: «Die Schweiz ist für eine Nulltoleranzpolitik gegenüber illegalen Zurückweisungen von Asylsuchenden.»

Mit dem Ukraine-Krieg wird Sicherheit wieder zentral

Das Referendumskomitee hat in dieser wichtigen Frage gepunktet. Dennoch wäre es falsch, den Ausbau abzulehnen. Ein Blick auf die geopolitische Grosswetterlage zeigt: Mit Putins Krieg in der Ukraine ist Sicherheit wieder zu einem absolut zentralen Wert geworden.

Finnland und Schweden streben im Eiltempo den Nato-Beitritt an, und die Schweiz diskutiert eine Annäherung an das Verteidigungsbündnis. Die Kontrollen an den EU-Aussengrenzen sind wichtiger geworden als zuvor. Es besteht die Gefahr, dass mit dem Krieg Menschen aus anderen Ländern – etwa aus der Türkei – unkon­trolliert via Ukraine in die EU einreisen.

Ein Nein macht auch aus einem anderen Grund keinen Sinn. In so unsicheren Krisenzeiten ist die Schweiz auf ein gutes Verhältnis mit der EU angewiesen, ihrem mit Abstand wichtigsten Werte- und Handelspartner. Lehnt die Schweiz den Frontex-Ausbau ab, könnte das zu unabsehbaren Turbulenzen mit der EU führen. Im Schengen-Vertrag gibt es den Passus, dass es automatisch zum Austritt der Schweiz kommt, übernimmt sie eine Weiterentwicklung nicht.

Natürlich ist es fraglich, ob die Schweiz aus Schengen flöge. «Im Falle der Nichtübernahme einer Weiterentwicklung sind die Vertragsparteien verpflichtet, nach pragmatischen Lösungen zu suchen», steht in der Botschaft von 2004 zu den Bilateralen II. Dennoch verbietet die Vernunft einen Poker mit so hohem Risiko.