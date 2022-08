Zwei Wege Hobelbank oder Schulbank: So starten Maria aus Appenzell Ausserrhoden und Lana aus Luzern in Lehre und Gymi Nach der obligatorischen Schulzeit entscheiden sich die jungen Schweizerinnen und Schweizer in der Regel für eine Berufslehre oder den gymnasialen Weg. Zwei von ihnen sind Lana Klaus und Maria Hugentobler. Über Erwartungen und Ziele im neuen Lebensabschnitt. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 14.08.2022, 05.00 Uhr

Maria Hugentobler (links) aus Stein AR macht die Matura, Lana Klaus aus Hämikon LU lernt Schreinerin. Bilder: Ralph Ribi, Dominik Wunderli

Entspannt blickt die 15-jährige Maria Hugentobler aus Stein, Kanton Appenzell Ausserrhoden, ihrem neuen Lebensabschnitt entgegen. Im Gegensatz zu jenen, die eine Lehre beginnen, hat sie längere Sommerferien. «Nervös wegen meines ersten Tags an der Kantonsschule Trogen bin ich noch nicht, aber das kommt bestimmt noch», sagt sie und sitzt mit wachem Blick am Holztisch in einem Appenzellerhaus. Rundum grüne Wiesen, ein Hahn kräht im Garten.

Maria Hugentobler freut sich darauf, Neues zu lernen. Bild: Ralph Ribi (Stein AR, 2. August 2022)

Inzwischen ist Lana Klaus schon bei der Arbeit: Die 15-Jährige hört aufmerksam zu, während ein Mitarbeiter ihr die nächsten Arbeitsschritte an einer Maschine erklärt. Sie furnieren Holz, das später zum Beispiel für den Ladenbau verwendet wird. Ihr Lehrbetrieb, die Obrist Interior AG in Inwil (Kanton Luzern), ist auf hochwertigen Innenausbau und Ladenbau spezialisiert.

In der ersten Arbeitswoche muss Lana Klaus viel zuhören. Bild: Dominik Wunderli (Inwil LU, 4. August 2022)

Noch kennt sie nicht alle der etwa 65 Mitarbeitenden im Betrieb. Im Arbeitsalltag wird sie sich langsam zurechtfinden. Aber jetzt ist erst einmal alles komplett neu. «Ich war schon sehr nervös vor meinem ersten Tag hier», sagt sie. Immerhin: Die Ferien in Korsika haben sie etwas auf andere Gedanken gebracht.

Bloss nicht den ganzen Tag im Büro hocken

Es riecht nach Holz im Bankraum der Firma Obrist Interior AG. Diesen Geruch mag Lana Klaus. Er ist ihr vertraut. Ihr Vater übt den gleichen Beruf aus und hat eine eigene Schreinerei. Dort half sie ihm regelmässig während der Schulferien. Hat das ihre Berufswahl beeinflusst? Sie sagt:

«Eigentlich wollte ich nie Schreinerin werden.»

Gärtnerin oder Architektin waren ihre Berufswünsche während der Primarschule. Matura zu machen, das kam für Lana Klaus aber nicht in Frage:

«Ich hatte Lust, endlich zu arbeiten und wollte nicht noch länger in die Schule zu gehen.»

Auch den Beruf der Hochbauzeichnerin konnte sie in einer Schnupperlehre kennen lernen. Sie fand es aber doch etwas langweilig. «Ich wollte nicht den ganzen Tag im Büro hocken, sondern mich bewegen», sagt sie.

Durch den Vater habe sie gewusst, was sie als Schreinerin ungefähr erwarten wird. Auch Tests beim Berufsberater bestätigten dieses Bild immer wieder. Für die Lehre entschied sie sich schliesslich aber vor allem, weil ihr die Schnupperlehre zusagte, in der sie ein erstes Möbel herstellte.

Jeden Tag um 6.15 Uhr aus dem Haus

Unter ihren Mitschülerinnen und Mitschülern war nur je eine Person, die Matura oder Fachmittelschule (FMS) besucht. Alle anderen beginnen eine Berufslehre. Kolleginnen reagierten meist etwas überrascht, aber positiv, wenn Lana Klaus erzählte, dass sie Schreinerin lernt.

Mit ihrer jüngeren Schwester und den Eltern wohnt Lana Klaus in Hämikon, einem Dorf im Luzerner Seetal, das politisch zur knapp 6000-Einwohner-Gemeinde Hitzkirch gehört. Von hier aus fährt sie täglich um 6.15 Uhr mit dem Töffli in den Lehrbetrieb. Oft gibt es nach der Znünipause einen kurzen Mittag und dafür – je nach Arbeit – früher Feierabend.

Maria ist eine der wenigen, die an die Kanti geht

Auch Maria Hugentobler ist auf dem Land aufgewachsen: Im 1397-Seelen-Dorf Stein, im hügeligen Kanton Appenzell Ausserrhoden, wohnt sie in einem Haus mit Aussicht und Garten, seit dem Tod ihres Vaters nur noch zusammen mit ihrer Mutter und den drei Brüdern Hannes (19), Ueli (17) und Leo (12).

Die Gymiquote in Stein ist tief. Für viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschülern kam die Matura nicht in Frage. Einige übernehmen den Beruf der Eltern, vielleicht sogar einmal deren Landwirtschaftsbetrieb. Oder entscheiden sich für eine andere Berufslehre. Entsprechend fielen manche Reaktionen über die angehenden Kantischülerinnen à la «ihr seid doch zu faul zum Arbeiten» aus. Andere fieberten dagegen mit ihr und ihren besten Freundinnen, Emilia und Sophie, vor der Prüfung mit.

Maria, Emilia und Sophie sind unzertrennlich. Sie haben zu dritt gelernt, die Kantiprüfungen geschrieben und sind deshalb später zum Klassen-Skilager nachgereist. Danach haben sie zusammen auf den Aufnahmebescheid per Post gewartet. «Wir haben jeden Tag als Erstes den Briefkasten geleert. Sophies Resultate kamen viel später an als unsere, da haben wir schon gebibbert», sagt sie.

«Aber wir hatten alle auch einen Plan B.» Nach der dritten Oberstufe hätten sie die Kantiprüfung nochmals versuchen können oder hätten einen anderen Weg gefunden. Nun freuen sich die drei Freundinnen aber darauf, dass sie zusammen jeden Tag mit dem Postauto nach Trogen zur Kantonsschule fahren werden.

Maria Hugentobler freut sich auf frische Gesichter und darauf, Neues zu lernen. Bild: Ralph Ribi (Stein, 2. August 2022)

Mit Kindern zu arbeiten, bereitet ihr Freude

Für die Matura habe sie sich entschieden, weil sie einen ihrer beiden Berufswünsche – entweder Kinderärztin oder Hebamme – auf diesem Weg am schnellsten erreicht. Sie sei aber auch schon als Köchin, Lehrerin oder Physiotherapeutin schnuppern gegangen.

«Ich wollte schon als Kind immer ‹Chindliheberin› werden. Für mich war immer klar, dass ich beruflich etwas mit kleinen Kindern machen will», sagt Maria Hugentobler. Sie sei schon nervös, aber die Freude, Neues zu erleben und zu lernen, überwiege:

«Seit ich denken kann, bin ich mit den gleichen Leuten zusammen und gehe auch mit ihnen zur Schule. Ich freue mich darauf, neue Freundschaften zu knüpfen.»

Auch wenn es für sie das Grösste ist, zusammen mit ihren besten Freundinnen die gleichen Gymiklasse zu besuchen. Und es sei beruhigend, die nächsten vier Jahre versorgt zu sein und daheim wohnen zu können. Sackgeld bekommt sie nicht, das wird sie sich beim Babysitten verdienen. Wobei sie das eher als Hobby denn als Arbeit sieht: «Ich finde es megaschön zu sehen, wie die Kinder älter werden.»

Von der Schulbank in die Werkstatt: Eine grosse Umgewöhnung

Zurück zur Schreinerei im Kanton Luzern. Für Lana Klaus ist das lange Stehen momentan die grösste Herausforderung: «Meine Beine sind abends schon sehr müde.» Cornel Boog betreut die Lernenden in der Schreinerei. Er sagt: «Das ist tatsächlich für die meisten die grösste Umgewöhnung.»

Cornel Boog ist Ausbildner bei der Firma Obrist. Bild: Dominik Wunderli (Inwil, 4. August 2022)

Generell sei es wichtig, dass die Lernenden gut eingeführt werden und wissen, an wen sie sich mit Anliegen wenden könnten, findet Boog. «Aber man muss auch darauf schauen, dass sie die vielen Inputs verarbeiten können», sagt er. Boog wirkt ruhig und geduldig. Lana Klaus erklärt er alles ausführlich, während sein Schützling still, ab und zu nickend, neben ihm steht.

Alle Mitarbeitenden bekommen ausserdem eine Einführung des Sicherheitsbeauftragten. Und schon bald steht der erste überbetriebliche Kurs (ÜK) an, wo Lana Klaus die verschiedenen Maschinen kennen lernen wird. Neben Arbeitskleidung hat sie ihre persönlichen Werkzeuge an ihrem ersten Arbeitstag in Form eines Schlüssels überreicht bekommen. Während den nächsten vier Jahren ist sie für ihr Werkzeug verantwortlich.

Ihre ersten Arbeitstage in der Schreinerei hat Lana Klaus bereits hinter sich. Bild: Dominik Wunderli (Inwil, 4. August 22)

Auch wenn momentan alles neu ist, sie viel Wissen vermittelt bekommt und sich erst auf den neuen Arbeitsalltag einstellen muss: Ganz besonders freut sie sich auf den ersten Lohn, den sie sich verdient. Sie sagt:

«Das Geld werde ich sparen, damit ich mir irgendwann ein neues Smartphone kaufen kann.»

Mitarbeitende fördern und Teilpensen ermöglichen

Lana Klaus arbeitet in einer Branche, in der aktuell mehrheitlich Männer tätig sind. Darauf angesprochen sagt sie: «Das spielt keine Rolle für mich.»

Stefan Slamanig, CEO von Obrist Interior AG, glaubt, dass sich das Geschlechterverhältnis im Beruf angleichen wird. Auch, weil neue Maschinen körperliche Arbeit reduzieren. «Ja, in der Schreinerei haben wir mehr Männer, dafür ist in anderen Abteilungen unserer Firma die Frauenquote bei weit über 50 Prozent», sagt er.

Seine Firma versteht sich als fortschrittlich und innovativ, auch was Arbeitsbedingen angeht. So will er Teilzeitpensen ermöglichen, auch um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zeit und Ressourcen in Mitarbeitende zu stecken sei enorm wichtig, um fähige Personen halten zu können. Auch Weiterbildungsmöglichkeiten und Ideen, die man mit den Angestellten zusammen entwickeln könne, seien Teil davon.

Mit Schreinerin-Lehre explizit Frauen ansprechen

Um zusätzlichen Nachwuchs für den Schreinerberuf zu begeistern, richtet der Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) seien Botschaften explizit auch an Frauen, sagt Daniel Zybach, Bereichsleiter Berufsbildung des VSSM. Etwa indem man Workshops zur Förderung von Frauen im Schreinerberuf anbiete oder gezielt erfolgreiche Frauen im Beruf porträtiere, um jüngere für den Einstieg in den Handwerksberuf zu motivieren.

Allerdings verliere die Schreinerbranche, wie auch andere Berufe, nach der Lehre viele Fachkräfte – Frauen wie Männer. Gründe dafür sind, dass Lehrabgängerinnen und -abgänger eine Zweitausbildung beginnen, ins Facility-Management wechseln oder bei der Polizei einsteigen. «Ausserdem ist man bei der Berufswahl in Bezug auf die Arbeitswelt noch im Kindesalter», sagt Zybach.

Welche Erfahrungen machen Lana Kast und Maria Hugentobler? Wie glücklich sind sie mit ihrer Ausbildungswahl? Wir begleiten die beiden Frauen und lassen sie von ihrem Alltag erzählen.

