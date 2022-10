Lehre oder Matura: Zwei Frauen erzählen

Zwei Wege «Entscheidung nicht eine Sekunde bereut»: Eine Luzerner Schreinerin und eine Kantischülerin aus Appenzell-Ausserrhoden erzählen Für Lana Klaus aus Hämikon (LU) und Maria Hugentobler aus Stein (AR) hat sich nach der obligatorischen Schulzeit alles verändert – so geht es der angehenden Schreinerin und der Kantischülerin nach den ersten drei Monaten. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bilder: Ralph Ribi, JolandaRiedener Matura oder Lehre? Maria Hugentobler (links) und Lana Klaus (rechts) gehen zwei verschiedene Wege. Bilder: Ralph Ribi, JolandaRiedener

Für zahlreiche Jugendliche hat im Sommer ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Wie erleben sie den Einstieg in die Berufswelt oder eine weiterführende Schule? Wir begleiten mit Lana Klaus aus Hämikon (Luzern) und Maria Hugentobler aus Stein (Appenzell Ausserrhoden) zwei von ihnen.

Die Sonne scheint über die sanften Hügel. Maria Hugentobler öffnet die Tür des Appenzellerhauses mit einem zufriedenen Lachen. Vor gut zwei Monaten hat die 15-Jährige an der Kantonsschule in Trogen begonnen, nun hat sie die ersten Ferien schon fast hinter sich. Die Auszeit hat gut getan. Die Schülerin ist glücklich, aber auch gefordert: «Die langen Tage machen mir manchmal schon zu schaffen.»

Das hat auch mit dem Schulweg zu tun: Jeden Morgen steigt sie mit ihren Freundinnen in Stein ins rappelvolle Postauto. In einer halben Stunde bringt sie der «Kantikurs» zur Kantonsschule Trogen. Je nach Stundenplan hat sie nicht gleich eine passende Verbindung für den Nachhauseweg. Aber sie weiss ihre Zeit gut zu nutzen: «Wenn wir Freistunden haben oder aufs Posti warten, erledigen wir unsere Hausaufgaben.»

Maria Hugentobler auf ihrem Schulweg, hier an der Postautohaltestelle in Stein. Bild: PD

Smartphones sind im Unterricht plötzlich erlaubt – ander als in der Sek – und man hilft sich innerhalb der Klasse auch in Whatsapp-Chats bei Fragen zum Stoff oder wenn jemandem Material fehlt.

Von ihrer Klasse, die vor allem aus jungen Frauen besteht, schwärmt die 15-Jährige: «Wir verstehen uns alle super, ticken ähnlich und sind schon richtig zusammengewachsen.» Das haben auch die Klassentage gezeigt, die sie vor den Herbstferien bei verschiedenen Aktivitäten in Kreuzlingen verbracht haben. «Wir sind weniger in einzelnen Grüppli unterwegs, sondern verbringen alle Zeit zusammen», sagt sie. Auch für ihre Klassenlehrerin hat sie nur Lob: «Sie ist sympathisch und gut organisiert».

Längere Lernphasen und mehr Fleissarbeit

Vor den Ferien und Klassentagen gab es aber auch strengere Zeiten. Die ersten Prüfungen und Lernphasen standen an. Mit den Noten ist Maria Hugentobler zufrieden, die sind nach wie vor gut. Dennoch: «Ich werde mehr gefordert und habe auch mehr gelernt.» Physik gehört nicht zu ihren Lieblingsfächern. Und mit Latein eine neue Sprache zu lernen, erfordert Fleiss.

Das Niveau sei schon ein anderes als in der Sek. Damals war Maria Hugentobler immer eine der besten Schülerinnen. Heute ist sie etwas nervöser, wenn sie zum Beispiel etwas vortragen muss. Trotzdem sagt sie sich: «Es ist okay, wenn ich nicht überall gut bin.»

Turnverein als Ausgleich

Gezweifelt hat Maria Hugentobler an ihrem Weg bisher nicht. Die Matura zu machen war die richtige Entscheidung. Sie sagt:

«Sicher gibt es immer wieder einmal Phasen, in denen ich mal keinen Bock auf Schule habe und mir die Schulferien herbeisehne.»

Aber es gebe auch viele Dinge, die ihr Spass machen. Zeichnen, Deutsch oder Englisch zum Beispiel. Oder Volleyball mag sie besonders. Ein Freifach, das sie mit älteren Mitschülerinnen teilt.

Ihrem Turnverein in Stein bleibt sie dennoch treu. Die Bewegung und Freundinnen aus ihrer Wohngemeinde zu sehen, das hilft ihr, abzuschalten.

Auch im Familienleben ist sie stark eingebunden. Oft, gerade während den Ferien, bleibt sie bei ihrem Bruder, damit er nicht allein Zuhause ist, während die Mutter arbeitet. Einmal pro Woche kocht Maria Hugentobler und auch sonst hilft sie im Haushalt mit. «Ich mache das nicht ungern», sagt sie. Der frühe Tod des Vaters hat die Familie geprägt. «Wir stehen zusammen und sind füreinander da.»

Mit dem Töffli zum Arbeitsplatz – bei Wind und Wetter

Lana Klaus an ihrem Schreibtisch: Links im Bild die erste Lampe, die sie selbst gemacht hat. Auch Katze Ferdi hat einen Platz auf ihrem Pult. Bild: Jolanda Riedener (Hämikon, 11. Oktober 2022)

Auch im Kanton Luzern beginnt der Arbeitsalltag für Lana Klaus früh. Jeden Morgen muss sie um 6.15 Uhr aus dem Haus. Mit dem Töffli - und nun in der kälteren Jahreszeit mit dicker Skijacke, teils unter der Regenjacke - fährt sie eine halbe Stunde zum Lehrbetrieb, der Obrist Interior AG, nach Inwil.

Die Schreinerei ihres Vaters dagegen befindet sich direkt neben dem Wohnhaus der Familie Klaus in Hämikon im Luzerner Seetal. Überlegt sie nicht manchmal, wie es wäre, im elterlichen Betrieb die Lehre zu machen?

«Überhaupt nicht», sagt Lana Klaus. Das sei nie eine Option gewesen. Dem Arbeitsweg kann sie Positives abgewinnen. So habe sie nach einem intensiven Tag Zeit, langsam herunterzufahren.

Auch Vater Leo Klaus ist der Meinung, dass es besser für Lana sei, wenn sie nicht in seinem Betrieb ausgebildet wird. Stolz mache es ihn aber durchaus, dass sie seinen Beruf ergreift. «Auch wenn ich das erst nicht wollte», sagt er. Denn auch sein Vater war Schreiner und er hatte damals keine andere Wahl. Seine Tochter heute schon.

Arbeit im Betrieb macht mehr Spass als Berufsschultage

So sicher sich Lana Klaus bei der Berufswahl war, so sicher ist sie sich auch drei Monate nach Beginn der Ausbildung:

«Ich habe die Lehre zur Schreinerin nicht eine Sekunde bereut.»

Die 15-Jährige ist ständig in Bewegung: 12'000 bis 14'000 Schritte macht sie täglich. Ausser montags, dann ist sie in der Berufsschule. Das ist jeweils der längste Tag der Woche. «Anstrengend», sagt Lana Klaus. Der Weg von ihrem Wohnort dorthin dauert je zwei Stunden. «Zum Glück ist eine Kollegin aus der Sek mit mir in der Klasse und wir können zusammen anreisen.»

Mehr Spass als die Berufsschule macht ihr die Arbeit im Lehrbetrieb. Obwohl sie nicht von Beginn weg an die Maschinen durfte, die sie eigentlich vom Betrieb ihres Vaters bereits kannte. «Die ersten zwei Monate durfte ich deshalb praktisch nur schleifen. Von Hand», sagt sie. Ihre Vorgesetzten würden sich aber wenn möglich um etwas Abwechslung für sie bemühen.

Lana Klaus beginnt am 4. August ihre Lehre zur Schreinerin bei der Firma Obrist Interior in Inwil. Das Bild entstand an ihrem neuen Arbeitsplatz. Dominik Wunderli (inwil, 04.08.2022)

Es sei schon sehr viel Neues aufs Mal gewesen. Ihr Lehrmeister habe ihr so viel erklärt und geredet und geredet – sie habe irgendwann gar nichts mehr aufnehmen können. Als Lernende im ersten Jahr habe sie auch ein paar besondere Ämtli, den Müll leeren zum Beispiel. Sie sagt:

«Egal, wo man lernt, es gibt immer doofe Arbeiten, die man als Lehrling erledigen muss.»

Mit den anderen Lernenden im Betrieb habe sie es gut und auch in der Mittagspause, die sie meist als einzige Frau in einer Männerrunde verbringe, sei es oft lustig. Was sie manchmal nervt, ist, dass sie nicht gleich schwer tragen darf wie ihre Arbeitskollegen. «Sie lassen mich nicht. Aber ich bin sicher, ich könnte das genau so gut», sagt sie.

Frauen im Alter zwischen 14 und 16 Jahre, dürfen maximal Lasten von elf Kilogramm (eng am Körper) heben. So steht es in der Wegleitung zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Artikel 25. Männer im gleichen Alter dürfen maximal 15 Kilogramm tragen.

Das Hobby gibt sie nicht auf

Obwohl alles gut laufe, war für Lana ein Tag besonders düster. Das war vor einigen Wochen, als die Katze Felix starb. «Der schlimmste Tag bisher in meiner Lehrzeit.» Das Büsi hatte gesundheitliche Probleme und sollte am nächsten Tag eingeschläfert werden. Am frühen Morgen entdeckte Lana das tote Tier. «Ich habe den ganzen Arbeitsweg geweint.» Tiere haben im Leben der angehenden Schreinerin einen grossen Stellenwert. Im Haus der Familie Klaus leben derzeit noch drei Katzen und ein Hund.

Die Zeit sei natürlich schon knapper als früher. «Ich bekomme nicht mehr alles mit, was mittags am Familientisch geredet wird.» An ihrem Hobby hält sie trotzdem fest und geht nach wie vor zweimal pro Woche ins Kung-Fu.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Welche Erwartungen hatten Lana Kast und Maria Hugentobler an den Einstieg ins Berufsleben oder an die Matura? Lesen Sie dazu diesen Artikel vom August 2022.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen