Zwangsstörung: Sie quälen ihre Haut - weil es sie erleichtert

Zwangsstörung Die Haut als Droge: Bei diesem zwanghaften Verhalten werden aus Pickeln blutige Wunden Bei der psychischen Störung Skin Picking kratzen Betroffene Wunden auf, quetschen und drücken an scheinbaren Hautunreinheiten. Die Forschung dazu ist spärlich, Fachleute ebenso. Wie also rauskommen? Betroffene erzählen. Annika Bangerter 05.09.2022, 05.00 Uhr

Betroffene von Skin Picking bearbeiten oft stundenlang ihre Haut vor dem Spiegel. Bild: Thiago Santos / iStockphoto

Beim Zähneputzen knipst Katharina das Licht im Badezimmer nicht an. Muss sie nach Einbruch der Dunkelheit zur Toilette, leuchtet sie sich mit einer Taschenlampe den Weg dorthin. Ihre Angst: ihr Antlitz. Sähe sie dieses im Badezimmerspiegel, würden ihre Hände erneut über ihr Gesicht, ihre Oberarme und ihr Dekolleté wandern, um sie nach möglichen Unreinheiten abzutasten. Ihre Finger würden drücken, quetschen, kratzen. Wie in Trance und ohne Zeitgefühl.

Bis zu vier Stunden pro Abend hatte die 28-Jährige damit verbracht, ihre Haut zu malträtieren. Drücken praktisch alle mal an Pickeln oder Mitessern und kratzen sich Hautschuppen ab, kennt Katharinas exzessiver Umgang mit ihrer Haut einen Namen: Skin Picking oder Dermatillomanie. Bei dieser psychischen Störung können Betroffene nicht anders, als zwanghaft ihre Haut zu bearbeiten. Rinnt Blut oder entzündet sich eine Wunde, hält sie das nicht davon ab, die betroffenen Stellen immer und immer wieder zu traktieren. Besonders häufig sind Frauen von dieser psychischen Störung betroffen.

Alles begann in der Pubertät

Bei Katharina trat diese im Alter von 13 Jahren erstmals auf, als die Hormone in der Pubertät die Pickel spriessen liessen. Sie ärgerte sich über die Unreinheiten und begann sie auszudrücken. Ohne es zu merken, wurde die Beschäftigung zu einem Ventil. Es lenkte sie von ihren Schwierigkeiten ab und entspannte sie. Die Obsession wuchs, ebenso die damit verbundenen Hautverletzungen und Probleme.

Ihre Wunden überschminkte Katharina und traute sich trotzdem kaum mehr in die Schule oder später zur Arbeit. Ins Schwimmbad setzte sie praktisch nie mehr einen Fuss, und nach besonders intensiven Episoden sagte sie Verabredungen ab. Zu sehr genierte sie sich für ihr Aussehen.

Der soziale Rückzug sei eine typische Folge des Skin Pickings, schreibt die Psychologin Christina Gallinat im Buch von Ingrid Bäumer. Letztere ist selbst Betroffene, Gründerin der ersten Selbsthilfegruppe im deutschsprachigen Raum und Buchautorin. In ihrer aktuellen Publikation hat sie die Heilungswege von Skin Pickern aufgeschrieben.

Wie bei Patienten mit Hauterkrankungen verspürten Betroffene von Skin Picking eine grosse Scham für ihren schlechten Hautzustand, hält Gallinat fest. Bei ihnen komme aber eine zusätzliche Belastung hinzu: «Die Scham über das eigene Verhalten und die Angst vor Ablehnung und Unverständnis sind oft riesig, gar erdrückend.» Selbstvorwürfe oder gar Selbsthass können die Folgen sein.

Mit reiner Willenskraft funktioniert es nicht

Christina Gallinat forscht am Universitätsklinikum Heidelberg zu Skin Picking. Sie ist eine der wenigen Expertinnen im deutschsprachigen Raum. Die Krankheit ist bislang gering untersucht. So fehlt bis heute ein anerkanntes Erklärungsmodell, und es gibt erst einige Studien zur Wirksamkeit von Behandlungsmethoden. Auch deshalb haben Ingrid Bäumer und Christina Gallinat den individuellen Heilungsweg verschiedener Betroffener festgehalten. Ihre wichtigste Botschaft lautet: Es ist möglich, Skin Picking in den Griff zu bekommen, aber nicht – wie bei anderen psychischen Störungen auch – durch reine Willenskraft oder ein einfaches Patentrezept.

Katharine half eine Psychotherapie. Andere Betroffene erlebten den Besuch in einer Selbsthilfegruppe als grosse Unterstützung. In der Schweiz gibt es in Zürich eine solche. Allerdings ist der Weg, sich vor anderen zu öffnen, oft lang. Nicht nur wegen der Scham und der Selbstvorwürfe, sondern auch, weil viele Betroffene gar nichts von der Krankheit wissen, an der sie leiden. Etwa Barbara (62), die jahrelang ihr Geheimnis hütete, weil sie sich «unnormal» fühlte. Erst mit Anfang 50 hat sie im Internet entdeckt, dass ihr Verhalten eine Krankheit ist. «Das machte es einfacher, mein Tun zu akzeptieren», hält sie fest.

Auch Miriam (32) beschreibt es als «erleichternd», von ihrer Krankheit zu wissen und dass sie damit nicht allein ist. Sie hatte bereits als etwa fünfjähriges Kind damit begonnen, Mückenstiche und Krusten aufzukratzen. Rann das Blut, beruhigte sie das. In der Pubertät folgten die Pickel, als junge Erwachsene drückte sie unter anderem an eingewachsenen Haaren und gesunden Talgdrüsen herum. Einmal entzündete sich ihre Haut auf der linken Gesichtshälfte derart stark, dass sie in die Notaufnahme musste.

Die Schmerzen spürte sie nicht

Miriam fühlte sich bei ihren Skin-Picking-Episoden häufig taub: «Die Verletzungen, die ich meiner Haut zugeführt habe, habe ich nicht gespürt. Die Wunden danach oft auch nicht.» Dies ergehe vielen Betroffenen so, schreibt Psychologin Gallinat. Bearbeiten sie ihre Haut, würden diese sich oft als «dumpf oder neben sich stehend» beschreiben, so als seien sie in Trance. Die Betroffenen spüren dann ihre Gefühle weniger intensiv, wodurch Skin Picking eine «ungünstige Strategie zur Emotionsregulierung» sei.

Was die Geschichten der Betroffenen auch zeigen: Häufig ist das Skin Picking nur die Spitze des Eisberges. Miriam etwa erfuhr sexualisierte Übergriffe in ihrer Kindheit, andere wuchsen in einem lieblosen Elternhaus auf oder waren mit sehr hohen Leistungserwartungen konfrontiert. Skin Picking war für sie ein scheinbarer Ausweg, um Gefühle oder inneren Druck regelrecht wegzudrücken.

Entsprechend schildern Betroffene auch, dass sie ihre schlimmsten Phasen in Krisen, bei Stress oder grosser Anspannung erlebten. Deshalb sei es «nicht nur unglaublich schwer, sich selbst ein Verhalten <wegzunehmen>, dessen Funktion man so dringend braucht», schreibt Gallinat. «Es ist auch mit dem Risiko verbunden, dass sich andere (oft schädliche) Verhaltensweisen entwickeln, die eine ähnliche Wirkung haben.»

Die meisten haben es geschafft

Doch die porträtierten Menschen im Buch haben es grösstenteils geschafft. Die meisten von ihnen mit Hilfe von einer Psychotherapie. Rückfälle kennen allerdings fast alle. Dann gilt es abzuklären, was dahintersteckt. Denn auch für ehemalige Betroffene ist Skin Picking ein Alarmzeichen, dass der Stress zu gross ist oder die eigenen Bedürfnisse zu wenig Beachtung finden.

Barbara umschreibt dies folgendermassen: «Wenn ich mich permanent kratze oder meine Finger dauernd über meinen Körper fahren, weil ich mich innerlich unruhig oder wie getrieben fühle, dann ist das heute für mich das Signal: Ich muss mehr auf mich achten.» Wenn sie wie ferngesteuert zum Spiegel gehe, sei es schon zu spät: «Ziel ist es, den Punkt zu finden, an dem ich bemerke, dass etwas in mir <kippt>.»

Hier finden Betroffene Hilfe - In Zürich gibt es eine Selbsthilfegruppe. Kontakt unter: 043 288 88 88 oder selbsthilfe@selbsthilfezuerich.ch - Psychologinnen und Psychologen der Universität Köln haben ein kostenloses Online-Selbsthilfeprogramm entwickelt: www.knibbelstopp.de - Psychologin Christina Gallinat klärt per Podcast (Spotify, Apple Podcasts oder Deezer) und Instagram unter «BFRB.care» auf. Buchhinweis: Ingrid Bäumer, Christina Gallinat: «Frieden mit meiner Haut. Wege, Skin Picking zu überwinden», Mabuse-Verlag, 2022, S. 176, Fr. 28.90