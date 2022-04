Zug nach irgendwo Seit 50 Jahren gibt es Interrail – warum ein Ticket für den ganzen Kontinent perfekt zum Zeitgeist passt Bild: Getty Heute Paris, morgen Amsterdam. Der Rest: offen. Seit 50 Jahren reisen junge Leute mit Interrail durch Europa. Es ist das Ticket ins Abenteuer. Michael Graber 0 Kommentare 02.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Mit Europa sind in den vergangenen Wochen zwei Dinge geschehen. Europa wurde wieder gross. Die Corona-Einschränkungen fallen weg. Grenzen sind wieder passierbar. Barcelona, Amsterdam und Rom rücken wieder in Reisedistanz. #Feriendaheim waren gestern, morgen hüpfen wir wieder ins #Meer. Wieder Strand statt Berge im sommerlichen Social Media Feed.

Europa ist aber auch näher zusammengerückt. Der Krieg in der Ukraine hat aus der zuweilen eher theoretischen Idee tatsächlich wieder eine europäische Einheit gemacht. Schulter an Schulter stehen die Länder des alten Kontinents gegen den russischen ­Aggressor – nicht ganz mit letzter Konsequenz, aber zumindest als starker Verbund. Die Einigkeit gegen aussen strahlt auch nach innen. Das zarte Pflänzchen der europäischen Identität streckt sich sanft gegen die Sonne.

Mitten in dieser doppelten Transformation feiert Interrail seinen 50. Geburtstag. Seit einem halben Jahrhundert gibt es dieses Bahnticket. Gültig vom Mittelmeer bis an den Atlantik, von Sizilien bis nach Skandinavien, von London bis in die Türkei. Alles schön zeitgeistig in gebotener Langsamkeit einer Zugreise und mit akzeptabler CO 2 -Bilanz. Und das alles schon seit 50 Jahren. Lange bevor über Flugscham und Fridays for Future gestritten wurde. Interrail ist Slow Cooking gegen Easyjet-Fastfood.

Vielleicht ist der Weg auch hier nicht unbedingt das Ziel, aber anders als beim Billigflug-Rumgehoppele ist er zumindest nicht ein einziges Ärgernis, das möglichst schnell überwunden werden muss.

Es duftet nach Meeresluft und Abenteuer

Draussen rauschen die Landschaften vorbei. Es duftet an den Bahnhöfen. Mal nach Meeresluft, mal nach Grossstadt. Immer nach Abenteuer. Reisen mit Bodenkontakt bedeutet auch, dass jederzeit ausgestiegen, umgeplant, verlängert werden kann. Es fährt immer ein Zug nach irgendwo Das Zugticket ist eine schöne Möglichkeit, sich etwas frei zu fühlen. All die Zwänge des Alltags bleiben am Ausgangsbahnhof zurück. Sie haben keinen Platz im Rucksack.

Unsere Interrail-Tour war vor Abreise nur in den Grobzügen klar. Start auf Gleis 8 in Luzern. Paris sicher. Amsterdam auch. Der Rest? Offen. Es wurden unter anderem noch Brüssel, Luxemburg und Concarneau in der Bretagne. Geschlafen haben wir, damals ganz knapp über zwanzig Jahre alt, meist in Jugendherbergen, selten in Hotels und zu oft im Zug.

Der Rucksack muss für das Reisegepäck ausreichen. Die Alltagssorgen haben darin keinen Platz. Bild: Getty Images

Meist etwas zu wenig, und doch waren wir eigentlich nie müde. Wir hatten gar nie die Zeit, um Müdigkeit aufkommen zu lassen. Sogar für einen Ausflug ins Euro-Disneyland reichte die Zeit. Er gehörte zu den unnötigeren Abstechern auf unserer Reise. Ein Abenteuer im Abenteuer braucht es eigentlich nicht.

Die Reise verbindet uns noch heute

Bis heute, gut zwanzig Jahre später, verbindet uns vier Freunde diese Reise immer noch – auch wenn wir uns zuweilen etwas aus den Augen verloren haben. Bei jedem Zusammentreffen kommen wir früher oder später auf Interrail zu sprechen. Auf die Disco in Strasbourg, den merkwürdigen Hund im Taxi in Paris oder den stark alkoholisierten Frauenchor um Mitternacht in Lüttich. Geschichten, die uns immer noch zum Lachen bringen.

Oft sind es Erfahrungen, die wir unseren eigenen Kindern wohl lieber nicht erzählen würden, und trotzdem hoffen wir heimlich, dass sie selber mal so eine Reise machen können. Solche Erlebnisse bleiben. All die Pauschalurlaube in ihrer Austauschbarkeit sind dagegen rasch nur eine verschwommene Erinnerung unter vielen.

Von Portugal bis nach Schweden mit nur einem Ticket: Interrail macht es möglich. Bild: Plainpicture

1972 wurde Interrail ins Leben gerufen, auch als Gegenpol zu ebenjenen durchorganisierten Massentourismus-Anlagen. Zuerst für Personen «unter 21» gedacht, ist das Ticket längst auch für Senioren verfügbar. Ein Monat kostet für Erwachsene 704 Franken. 3 Monate 948 Franken. Für Jugendliche (das sind hier alle bis 27) und rüstige Rentner ist das Ticket noch einmal deutlich günstiger. Teilweise kommen noch Zuschläge für Nacht- und gewisse Hochgeschwindigkeitszüge dazu. Kinder unter 4 fahren gratis mit.

Interrail Facts Über 40 000

mögliche Stationen können mit einem Interrail-Ticket rein theoretisch angefahren werden. Über 250 000

Kilometer. So lange war 2019 die Streckenlänge, die mit einem Interrail-­Ticket befahrbar war. Das ist mehr als 5 Mal um die gesamte Erde. Über 380 000

Personen nutzten in Europa 2019, im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, ein Interrail-Ticket. Über 78 000

davon stammten aus der Schweiz. Mit Corona sei die Nachfrage eingebrochen, heisst es bei den SBB. Seit Januar würden die Verkäufe wieder stark anziehen. Wichtigste Zielgruppe seien immer noch die Jungen.

Das Büro ist ganz weit weg

Natürlich: Zusammen mit Schlafen, Essen und Trinken geht eine Interrail-Reise trotz günstigem Ticket rasch ins Geld. Zwei Wochen Mallorca mit All- you-can-Eat-Buffet und Charterflug sind wohl unter dem Strich am Ende doch günstiger. Interrail ist auch ein bisschen eine Luxus-Reise. Nicht wegen des Komforts und auch nicht wegen der erlesenen Destinationen. Es sind die Uneingeschränktheit und die Entschleunigung.

Wenn draussen das Meer vorbeirattert, dann ist das Büro sehr weit weg. Deutlich weiter weg als am Pool in der Ferienanlage. Mails checken? Heute eher nicht. Googeln wir lieber während eines kurzen WLAN-Empfangs mal die spannendsten Restaurants unseres nächsten Ziels.

Hier das Abenteuer, dort die Hoffnung

Bei uns gab es Fritten in Belgien, Muscheln in Frankreich und eigentlich überall ein Bier (eher zwei oder drei). Und trotz 3000 zurückgelegten Kilometern war es nie ein Stress. Einen Zwang hat das Interrail-Ticket übrigens doch: Im eigenen Land ist es nur sehr eingeschränkt gültig: Eine Fahrt, um das Land zu verlassen, und eine, um am Ende der Ferien wieder nach Hause zu fahren. Keine Limiten gibt es dagegen in 32 weiteren Ländern. Von B wie Belgien bis U wie Ungarn.

R wie Russland ist nicht dabei. U wie Ukraine auch nicht. Aber auch in diesem Krieg spielt die Eisenbahn eine bedeutende Rolle: Sie bringt die Geflohenen in die Bahnhöfe von Nord-, Mittel-, West-, Südost- und Südeuropa. Was für uns ein weitgehend gefahrloses Abenteuer ist, bedeutet für diese Menschen Sicherheit und ein Stück Freiheit. Für uns galten diese Werte bis vor kurzem als quasi selbstverständlich, nicht zuletzt dank einer Erfindung wie Interrail. «Freie Fahrt durch Europa» heisst das Motto. Auf weitere 50 Jahre! Mindestens.

